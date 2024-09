Getting your Trinity Audio player ready...

Maltempo in Toscana, nubifragi e allagamenti nel Livornese.

Maltempo in Toscana, nubifragi e allagamenti nel Livornese. In una Toscana con allerta meteo gialla lunedì 23 settembre in tutta la regione per forti temporali e rischio idrogeologico.

Sandra Scarpellini, sindaca di Castagneto Carducci, raccomanda via social di non uscire. Aperto il Coc Centro operativo comunale: “Strade chiuse:- S.P. Bolgherese- ⁠S.P. Accattapane. Il fosso Carestia ha superato il livello di guardia ed è prossimo alla tracimazione. A causa degli intensi rovesci di pioggia, la situazione del reticolo idraulico sta peggiorando, la rete viaria non consente spostamenti sicuri, si raccomanda di evitare gli spostamenti”

Paolo Riccucci, sindaco di San Vincenzo, chiude le scuole. Aperto Coc

Gli aggiornamenti di Eugenio Giani, presidente Regione Toscana:

“Superati 219 mm di pioggia caduti nelle ultime 6 ore a San Vincenzo, 215 mm a Castagneto Carducci, superiori a quello che cade di media in uno dei mesi più piovosi dell’anno.

La linea temporalesca si estende dalla costa centrale ai rilievi del Chianti, oltre 5500 fulmini caduti nelle ultime 6 ore.

In aumento i fiumi della zona a causa della intensa perturbazione che si sta spostando verso Siena nel corso della prossima ora”.

“Una forte perturbazione sta interessando la zona tra Cecina e San Vincenzo dove sono caduti 200 mm nelle ultime 6 ore, 22mm solo negli ultimi 15 minuti. Interventi in corso per alcuni allagamenti localizzati.Temporali in atto sulla costa centrale e anche fra Siena e Arezzo.

Circa 22 mm di pioggia caduti in 15 minuti a Pomarance.

Nella prossime ore i temporali potranno interessare ancora la stessa zona ma con cumulati inferiori. Sul mare davanti alla regione sono presenti altri nuclei temporaleschi che tenderanno a portarsi nelle zone interne nelle prossime 1-2 ore, con fenomeni localmente forti”

Sandra Scarpellini, sindaca di Castagneto Carducci, raccomanda via social di non uscire.

“Raccomandiamo alla popolazione di non uscire, perché la circolazione è

completamente collassata.

Operai, volontari, polizia municipale e provinciale sono in azione da due ore, ma in questo momento frane e fossi in uscita determinano di non muoversi.

Per chi fosse in difficoltà nella propria abitazione o fermo in zona allagata, chiami il numero 0565884104

Manteniamo la calma. Vi aggiorniamo”.

Comune di San Vincenzo: “A causa degli eventi meteo che si sono verificati sul territorio comunale a partire dalle ore 16 di oggi lunedì 23 settembre, e nell’ottica di valutare con attenzione ogni eventuale danno causato dal maltempo, è stata disposta in via precauzionale 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝘀𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à 𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲 per 𝗺𝗮𝗿𝘁𝗲𝗱𝗶ì 𝟮𝟰 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲.

Il sindaco Paolo Riccucci ha infatti firmato il provvedimento che riguarda l’asilo nido, la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Disposta anche la chiusura del centro diurno.

Riccucci: ”Ci tengo a ringraziare tutto il personale del Comune, i volontari e tutti coloro che in queste ore difficili si sono adoperati per far fronte all’emergenza e supportare i cittadini. Grazie anche alla Regione Toscana e all’assessora Monia Monni con la quale ci sono stati contatti fin dall’inizio delle criticità”