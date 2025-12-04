Cosa fare a Capodanno 2026 in Toscana: eventi e idee per il 31

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – L’attesa per il nuovo anno è già iniziata e in molti stanno cercando idee su cosa fare a Capodanno 2026 in Toscana, una delle regioni più richieste per festeggiare la notte del 31 dicembre. Tra città d’arte, borghi medievali, località sulla neve e proposte benessere, l’offerta è ampia e adatta a pubblici diversi.

Le grandi città come Firenze, Pisa, Siena e Lucca stanno definendo in questi giorni i programmi ufficiali. A Firenze sono attesi concerti diffusi tra piazza Signoria, piazza Duomo e Santa Croce, con spettacoli pensati anche per famiglie. Pisa dovrebbe confermare la formula con musica sul Lungarno e lo spettacolo pirotecnico di mezzanotte, mentre Siena punta sulle atmosfere del Campo con eventi dedicati alla valorizzazione del centro storico.

Per chi preferisce festeggiare immerso nella natura, la Toscana offre numerose mete montane. Località come l’Abetone, il Monte Amiata e la Garfagnana permettono di trascorrere un Capodanno più tranquillo, tra neve, rifugi e cene tipiche. Le strutture ricettive della zona stanno registrando un aumento delle prenotazioni, soprattutto da parte di famiglie e gruppi di amici che cercano soggiorni di più notti.

Non mancano le alternative per chi desidera un’esperienza diversa dal solito. In tutta la regione si moltiplicano tour in bus organizzati, crociere con partenza dalla Toscana, gala in ville storiche e feste in castelli e dimore d’epoca. Molti pacchetti combinano pernottamento, cenone e attività del territorio: degustazioni di vini, visite guidate nei borghi, serate a tema o percorsi benessere nelle spa.

Crescono anche le proposte dedicate alle famiglie, con animazione per bambini, menù dedicati e programmi pensati per permettere a tutti di festeggiare con serenità. Per un pubblico più giovane, invece, sono attese serate nelle principali discoteche e club della regione, oltre ai party organizzati in ville, agriturismi e locali del territorio.