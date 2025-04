Cosa fare il Primo maggio 2025 in Toscana

Getting your Trinity Audio player ready...

Il Promo maggio non è solo una data sul calendario, ma una ricorrenza carica di significato, dedicata a tutti i lavoratori e al valore del lavoro stesso. È una giornata che ci invita a fermarci a riflettere, in un’epoca in cui spesso il lavoro è precario, stressante o poco riconosciuto, il 1° maggio rappresenta un momento di memoria, di consapevolezza e di solidarietà.

In Toscana, questa festa si trasforma anche in un’occasione per riscoprire la bellezza del territorio, partecipare a eventi che uniscono impegno e leggerezza, e condividere il tempo con chi ci sta a cuore. Tra manifestazioni, concerti, passeggiate nella natura e sagre di paese, la regione offre tante proposte per vivere appieno questa giornata. Un modo per celebrare non solo il lavoro, ma anche il diritto al riposo, al benessere e alla libertà.

Ecco alcune idee su cosa fare il Promo maggio in Toscana.

LIVORNO

Concertone da Surfer Joe

A Livorno, il 1° maggio si celebra con un appuntamento immancabile per gli amanti della musica e del mare: il concertone organizzato dal Surfer Joe sulla splendida Terrazza Mascagni. Dalle prime ore del pomeriggio, la terrazza si anima con esibizioni dal vivo e dj set, offrendo una colonna sonora perfetta per vivere questa giornata di festa. L’ingresso è gratuito e l’atmosfera rilassata e coinvolgente richiama ogni anno un pubblico variegato, pronto a godersi il 1° maggio all’insegna della musica, del sole e della condivisione.

Festa in Fortezza Nuova

A Livorno, la Fortezza Nuova sarà il cuore di una grande festa per il Primo maggio. Dalle 10,30 fino a sera, concerti, dj set, giochi per bambini, mercatini artigianali e un’area food animeranno questo suggestivo spazio storico. L’evento, promosso dalla CGIL, offre un’occasione per riflettere sul valore del lavoro e vivere una giornata di musica e condivisione, con ingresso libero per tutta la comunità.

CAPANNORI

Concertone in piazza Aldo Moro

A Capannori, in provincia di Lucca, il Promo maggio si festeggia con il tradizionale concertone in piazza Aldo Moro, che unisce musica e riflessione sul valore del lavoro. Sul palco si esibiranno Alex Britti, Eliza G e Mida, in un pomeriggio gratuito tra note e partecipazione civica, con stand informativi di sindacati e associazioni. Un momento per celebrare insieme l’importanza di questa giornata.

FIRENZE

Storica mostra internazionale dell’artigianato

A Firenze, il Primo maggio è anche l’occasione per visitare la storica Mostra Internazionale dell’Artigianato, tra eccellenze locali e creatività da tutto il mondo. Ne abbiamo già parlato in dettaglio: scopri di più leggendo il nostro articolo completo a questo link.

CALCI

Mercatino di primavera

A Calci, in provincia di Pisa, il Proimo maggio si anima con il Mercatino di Primavera, allestito davanti alla suggestiva Certosa. Tra artigianato locale, laboratori creativi e natura, è l’occasione perfetta per una giornata all’aria aperta, immersi nei profumi e nei colori della primavera.

GROSSETO

1 may rock

A Grosseto, il Promo maggio si vive al ritmo del 1 May Rock, l’evento gratuito che animerà lo Stadio di Baseball Roberto Jannella. Dalle 11,30, musica dal vivo con band locali, DJ set e street food daranno vita a una giornata all’insegna della festa e della condivisione. Un’occasione per celebrare la Festa dei Lavoratori in chiave rock, tra energia, convivialità e partecipazione, aperta a tutta la comunità.

AREZZO

Primo maggio di canzoni sul Pratomagno

Il 1° maggio al Circolo Arci Pratomagno di Modine e Gorgiti (Loro Ciuffenna) si terrà “Rosso e Montanaro”, una giornata di musica e incontri all’insegna della festa dei lavoratori. Dalle 16, sul palco si alterneranno molti artisti tra cui Daniele Trambusti, Antonella Taccarino, Gaetano Nicosia, Flame Parade, Claudio Fusai, Chiara Cappelli, Sergio Serges, Stefano “Dona” Donato, Enrico Bernardoni, Arlo e Giampiero Bigazzi. Pierfrancesco Bigazzi aprirà l’evento con la lettura di una poesia di Majakovskij.

Previsti servizio food truck e, in mattinata, una camminata organizzata da Viandare Con Treekking.