Dieci sagre toscane da non perdere tra giugno e luglio 2025

L’estate in Toscana non è solo mare e borghi da cartolina: è anche il profumo di piatti che si diffonde nelle piazze colme di persone e musica dal vivo. Durante i tre mesi estivi, sono tante le sagre che riportano al centro il gusto della tradizione e la voglia di stare insieme. Dalle colline del Chianti alla costa livornese, abbiamo selezionato dieci appuntamenti imperdibili tra giugno e luglio 2025, tra cucina tipica, convivialità e folklore locale.

Sagra del Bico

A Piazze, nel comune di Cetona, dal 27 al 29 giugno e dal 3 al 6 luglio torna la Sagra del Bico, dedicata al tipico pane povero cotto a legna, simile alla piadina e farcito con salumi, formaggi o dolci. Profumi umbri e identità toscana si mescolano in questa festa che celebra la semplicità della cucina contadina. Ogni sera eventi musicali e atmosfera autentica.

Sagra della Chiocciola

Dal 19 giugno al 6 luglio Spicchio, frazione di Vinci, ospita la 47esima edizione della Sagra della Chiocciola, appuntamento imperdibile per gli amanti delle lumache e dei piatti tradizionali toscani. Ogni sera stand gastronomici di qualità, musica dal vivo, giochi per grandi e piccoli. Un evento storico organizzato dai volontari, simbolo dell’estate nel comprensorio di Vinci.

Sagra della Zuppa Contadina

A Piano del Quercione, nel comune di Massarosa, ogni venerdì, sabato e domenica dal 13 giugno fino al 6 luglio va in scena la Sagra della Zuppa Contadina. Piatto principe la zuppa calda, saporita, rustica, simbolo della tavola povera toscana. A seguire serate danzanti con orchestre, bar con cocktail e birre fresche, tombola, pista latina e area bimbi. Ampio parcheggio disponibile.

Sagra dei Circoli Arci

Dal 1 al 6 luglio a Firenze, ai giardini del circolo SMS Rifredi, va in scena la Sagra dei Circoli Arci. Ogni sera menù diversi preparati da cuochi dei circoli della città, con proposte di carne, vegetariane e piatti per bambini. Iniziativa parte del festival “Stella Rossa”, con dopocena a base di musica live ed eventi culturali. Ingresso libero, posti fino ad esaurimento.

Sagra della Bistecca con Fungo Porcino

A Pozzolatico, frazione di Impruneta, dal 26 al 29 giugno e 3-4-5-6 luglio torna la Sagra della Bistecca con Fungo Porcino. Nel verde del parco del Circolo Ricreativo si gustano bistecche da ½ e 1 Kg servite con deliziosi funghi porcini. Completano il menù antipasti, primi e dolci della tradizione. Stand aperti dalle 19:30, con parcheggio comodo per tutti.

Sagra della Brioche con Gelato Artigianale

A San Pancrazio Val di Pesa, frazione di Montespertoli, dal 27 al 29 giugno e dal 4 al 6 luglio va in scena la 38ª Sagra della Brioche con Gelato. Cena su prenotazione al campo sportivo, musica dal vivo ogni sera, atmosfera familiare e divertente. Gran finale con l’irresistibile brioche artigianale farcita con gelato.

Sagra della Cozza

A Livorno, nei weekend dal 27 al 29 giugno e dall’11 al 13 luglio, protagonista è la cozza fresca, regina del menù in mille ricette: primi, secondi e specialità da asporto. L’evento si tiene al Circolo ARCI di via San Jacopo in Acquaviva. Prenotazione obbligatoria, anche per l’asporto. Un appuntamento irrinunciabile per chi ama i sapori autentici del mare.

Sagra del Pesce

Dal 26 giugno al 13 luglio, ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica, a Bassa (Cerreto Guidi) si celebra la Sagra del Pesce, giunta alla 51esima edizione. Piatti di mare come spaghetti allo scoglio, risotti, fritture miste e pesce spada, accompagnati da vino bianco locale. Dopo cena musica dal vivo e dj set, tutto frutto della tradizione nata dalla storica squadra di tamburello del paese.

Sagra del Cacciucco

A Badia Pozzeveri, frazione di Altopascio, si rinnova l’appuntamento con la Sagra del Cacciucco, in programma dal 27 al 29 giugno, dal 5 al 7 e dal 10 al 13 luglio. Piatti protagonisti: cacciucco e zuppetta alla viareggina, anche gluten e lactose free, tutto accompagnato da musica dal vivo. Festa al coperto, organizzata dal comitato paesano locale.

Sant’Agostino in festa

A Pistoia, nel quartiere Sant’Agostino, nei weekend 4-6, 11-13 e 18-20 luglio si tiene “Sant’Agostino in Festa”. Ogni sera piatti tipici alla brace, bomboloni caldi e bibite fresche da gustare in compagnia. Dopo cena spazio alla musica dal vivo e balli all’aperto per incorniciare perfettamente una festa di quartiere ormai amatissima.