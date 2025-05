Le dieci sagre toscane da non perdere a maggio e giugno

Getting your Trinity Audio player ready...

Maggio e giugno sono mesi d’oro per la Toscana. Il sole si allunga sulle colline, le piazze si riempiono di profumi, griglie roventi e musica dal vivo, e nei piccoli borghi si celebra l’identità più autentica della regione: quella gastronomica.

Ecco una guida alle principali sagre toscane tra la fine di maggio e l’inizio dell’estate, un viaggio fra sapori, tradizioni e incontri sotto le stelle.

Festa dei volpai (FI)

Nel verde delle colline fiorentine, Pozzolatico celebra il ritorno della sua Festa dei Volpai, giunta alla 12ª edizione. Per due giorni, sabato 24 e domenica 25 maggio, il circolo ricreativo culturale diventa il cuore pulsante di una festa che mescola sapori decisi, passione venatoria e divertimento genuino.

Il menù è un omaggio alla cacciagione: primi e secondi a base di capriolo, cinghiale e colombaccio, con piatti iconici, accanto ai grandi classici. Non mancano contorni rustici e dolci della tradizione toscana.

Ad arricchire l’atmosfera, una dimostrazione cinofila nel pomeriggio di sabato, seguita dalla musica rock di una cover band di Vasco Rossi. Domenica sera, chiusura danzante con un DJ set all’aperto.

Festa dell’arrosticino e della ciccia (PI)

A Cascine di Buti, ai piedi del Monte Serra, l’ultimo weekend di maggio si accende di profumi intensi e allegria contagiosa con la Festa dell’Arrosticino e della Ciccia. Dal 30 maggio al primo giugno, il campo sportivo si trasforma in un grande ritrovo all’aperto per chi ama la carne alla griglia e le serate in compagnia.

Protagonisti assoluti sono gli arrosticini, affiancati da bistecche, galletti alla brace, antipasti saporiti, primi piatti rustici e dolci della tradizione. Gli stand aprono ogni sera dalle 19,30 e l’area è attrezzata anche per mangiare al coperto in caso di pioggia.

A fare da colonna sonora, ogni sera una band diversa si esibisce dal vivo, mentre sabato è prevista anche la proiezione della finale di Champions League. Una festa informale, calorosa, perfetta per gruppi di amici, famiglie e amanti della ciccia vera.

Sagra della ciliegia (PI)

Nel borgo medievale di Lari, dove ogni vicolo profuma di storia, torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera toscana: la Sagra delle Ciliegie. Dal 24 maggio al 2 giugno, il paese si veste a festa per celebrare il suo frutto simbolo con mercatini, degustazioni e spettacoli all’aperto. Le vere regine sono loro: le ciliegie locali, piccole, dolcissime, raccolte a mano e protagoniste di dolci, liquori e ricette tradizionali. Intorno, un’atmosfera vivace tra musica, stand gastronomici e botteghe aperte, in un evento che mescola gusto, artigianato e orgoglio contadino. Una festa che unisce passato e presente nel cuore delle colline pisane.

Festa dell’allegria (PI)

Nel suggestivo borgo di Morrona, immerso tra i vigneti delle colline pisane, torna la Festa dell’Allegria, giunta alla sua 29ª edizione. Dal 30 maggio al primo giugno, tre giorni di buon cibo, vino locale e atmosfera accogliente animeranno il paese.

Gli stand gastronomici offriranno piatti tipici toscani ogni sera e anche a pranzo la domenica, accompagnati dai vini delle Strade del Vino delle Colline Pisane. L’enoteca propone degustazioni e aperitivi con etichette del territorio.

Non mancheranno concerti gratuiti in piazza, mercatini artigianali, giochi tradizionali per bambini e installazioni artistiche che renderanno il borgo ancora più suggestivo. Una festa autentica, tra gusto e cultura.

Festa degli antichi sapori aretini (AR)

Nei giorni 23, 24 e 25 e 29, 30 e 31 maggio e l’1 e il 2 giugno, presso il campo sportivo di Indicatore, frazione del Comune di Arezzo, si svolgerà la Festa degli antichi aapori aretini. Tra gli antichi sapori che si potranno assaggiare al ristorante-pizzeria della festa, aperto tutte le sere dalle 19,30, ci saranno tagliatelle con sugo d’anatra, coniglio fritto, bistecca, anatra al forno e molto altro. Dopo cena si balla liscio con le migliori orchestre, mentre i bimbi saranno impegnati nell’area giochi a loro dedicata. L’ingresso è libero.

Il mare in padella e non solo! (LI)

Dall’1 al 4 giugno,Riotorto

accende i fornelli e il cuore con “Il Mare in Padella e non solo!”, seconda edizione della festa benefica organizzata dall’ASD SaraLenziPilota. Quattro serate dedicate alla buona tavola e alla solidarietà, con l’intero ricavato destinato a sostenere progetti per persone in difficoltà. Ogni sera dalle 19, piatti di mare e di terra raccontano i sapori della costa toscana, con menù completi fino al dolce. Alle 21, il momento clou: protagonista assoluto il polpo, cucinato in grande stile. Spazio anche ai più piccoli, con aree gioco e gonfiabili.

Sagra della bistecca (PT)

Dal 30 maggio all’8 giugno, Casalguidi si prepara a celebrare la sua famosa Sagra della Bistecca, un evento che, pur essendo relativamente giovane, è già diventato un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona tavola.

Ogni sera, a partire dalle 19,30, gli stand gastronomici in piazza Vittorio Veneto offriranno piatti tipici toscani, con la bistecca come protagonista assoluta, accompagnata da contorni e altre specialità locali. Ma la Sagra non è solo una festa per il palato: la musica live animerà le serate, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. Un’occasione perfetta per gustare i sapori della tradizione toscana, in compagnia di amici e famiglia.

Sagra della schiacciata all’olio (FI)

Il 14 e 15 giugno, Lucolena celebra la 10ª edizione della Sagra della Schiacciata all’Olio, un evento che unisce la tradizione gastronomica toscana al divertimento estivo. Dalle 10 alle 22, gli stand gastronomici offriranno la tipica schiacciata all’olio, sia vuota che farcita, preparata al momento.

Accanto alla buona cucina, il programma prevede giochi per bambini, un mercatino artigianale, un torneo di calcio balilla e musica dal vivo. Organizzata dalla Pro Loco di Lucolena con il supporto del Comune di Greve in Chianti, la festa è un’occasione perfetta per trascorrere un weekend all’insegna della tradizione e del divertimento.

Sagra del fiore di zucca fritto (PI)

La Sagra del Fiore di Zucca Fritto torna alla sua 14esima edizione alla Serra, frazione di San Miniato, nei weekend del 31 maggio-2 giugno e 7-8 giugno. Presso il Padiglione del Circolo ARCI, gli appassionati di buona cucina potranno assaporare un menù dedicato al fiore di zucca, con il piatto principale che non può che essere il classico fiore di zucca fritto, accompagnato da altre specialità tipiche locali.

Le serate gastronomiche si terranno il 31 maggio, 1 e 7 giugno per la cena, mentre il 2 e 8 giugno sarà possibile pranzare in compagnia. Un evento organizzato dal Circolo Arci La Serra, che da anni rappresenta un punto di riferimento per le sagre e le tradizioni culinarie del territorio.

Festa della carbonara di terra e di mare (PI)

Dall’1 al 15 giugno

, Bientina ospita la decoma edizione della Festa della carbonara di terra e di mare, un evento gastronomico imperdibile per gli amanti della cucina. Presso il campo sportivo, il ristorante della Asd Sextum propone la carbonara in due varianti: la classica con pecorino e guanciale e quella di mare, insieme a piatti come bistecche, polpette, zuppa di pesce, gamberoni alla griglia e pizza.

Il ristorante sarà aperto tutte le sere e anche a pranzo la domenica. Lunedì 2 giugno, l’evento sarà attivo solo a pranzo. Saranno inoltre disponibili campi di calcetto gratuiti per il divertimento di tutti. Un’occasione perfetta per gustare ottimo cibo in un’atmosfera festiva e conviviale.