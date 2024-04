Getting your Trinity Audio player ready...

PECCIOLI – Peccioli ‘Borgo dei Borghi 2024’, sindaco: “Ha vinto la Toscana”

Peccioli ‘Borgo dei Borghi 2024’, esulta il piccolo paese in provincia di Pisa per la vittoria del concorso legato alla trasmissione Rai 3 Kilimangiaro.

E’ Peccioli il borgo più bello d’Italia. Peccioli in festa ha seguito live la diretta tv alla Galleria dei Giganti.

Peccioli borgo più votato d’Italia.

Sindaco Renzo Macelloni: “Siamo molto soddisfatti per questo riconoscimento importante. Eravamo l’unico comune toscano in gara e abbiamo sempre detto che se vinceva Peccioli vinceva la Toscana. Questa vittoria è il frutto di un progetto che portiamo avanti da anni”.

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “Faccio i miei complimenti personali ed ufficiali al sindaco di Peccioli Renzo Macelloni che ha saputo trasformare nel corso del tempo il volto di Peccioli rendendo il borgo sempre più bello, stimolante sul piano culturale e qualificato sul piano del paesaggio. È un comune in cui convivono cultura, tradizione, innovazione e sostenibilità. Il riconoscimento è molto importante in considerazione che Peccioli era l’unico comune toscano in gara. Pertanto, l’affermazione di Peccioli è la vittoria della Toscana. Il mio auspicio è di proseguire in questa direzione nel valorizzare la nostra cultura, la nostra storia e l’autenticità della regione”.

Antonio Mazzeo, presidente Consiglio regionale della Toscana: “Peccioli è un bellissimo esempio di rigenerazione, che ha saputo coniugare arte, cultura e sviluppo. Complimenti a Peccioli, al sindaco Renzo Macelloni e alla sua amministrazione comunale”

Il borgo pisano di origine medievale, che sorge su un colle nel cuore della Valdera, è costruito intorno ad una rocca di epoca longobarda.

Comune di 4.800 abitanti nella provincia di Pisa che conta nel suo interno sette frazioni, nel centro storico di Pisa vivono 739 abitanti. Tra i monumenti da visitare La Pieve di San Verano e il Palazzo Senza Tempo. Lo scorso anno è stato inoltre inaugurato il Macca, il Museo di Arta contemporanea a cielo aperto.

L’impianto smaltimento e trattamento di rifiuti è diventato un luogo di attrazione turistica che si inserisce a pieno titolo nel Macca.