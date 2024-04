25 aprile 2024 al museo, ingresso libero luoghi cultura statali.

Getting your Trinity Audio player ready...

Il 25 aprile 2024, in occasione della Festa della Liberazione, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente, così come proposto dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Alla domenica al museo (12 giornate l’anno), sottolinea Mic, anche nel 2024 si aggiungono 3 date a ingresso libero nei luoghi della cultura: 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre.

Sangiuliano: “Rinnoviamo l’iniziativa anche quest’anno: il 25 aprile sarà la prima di tre nuove giornate gratuite da me fortemente volute per associare a ricorrenze altamente simboliche per la Nazione la visita nei luoghi della cultura”.

Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto.

Molti i musei, le aree archeologiche, i luoghi della cultura statali con ingresso libero.

A Firenze giovedì 25 aprile 2024 con ingresso libero, apertura anche della Galleria dell’Accademia, la casa del David. Degli Uffizi. Del Museo Nazionale del Bargello. Del complesso monumentale di Palazzo Pitti . Sarà possibile visitare gratuitamente tutti i musei ospitati all’interno del Palazzo: la Galleria Palatina, la Galleria d’Arte Moderna, la Galleria del Costume, il Museo degli Argenti e la Cappella Palatina.

Ecco l’elenco di tutti i musei con ingresso libero il 25 aprile in Toscana

Questi i luoghi della cultura della Direzione regionale musei della Toscana aperti gratuitamente il 25 aprile 2024

FIRENZE

MAF Museo archeologico nazionale di Firenze

piazza S.S. Annunziata, 9b – 50122 Firenze (FI)

25 aprile e 1 maggio, ore 8.30-14 (ultimo ingresso ore 13.25)

Museo di San Marco

Piazza San Marco, 3 50121 Firenze

25 aprile e 1 maggio, ore 8.15-13.50

Cenacolo di Sant’Apollonia Ingresso gratuito

Via XXVII Aprile 1, 50129 Firenze

25 aprile, ore 8.15-13.50

Cenacolo di Andrea del Sarto Ingresso gratuito

via di San Salvi, 16 – 50135 Firenze (FI)

25 aprile e 1 maggio, ore 8.15-13.50

Parco di Villa il Ventaglio Ingresso gratuito

via Giovanni Aldini, 10/12 – 50131 Firenze (FI)

25 aprile e 1 maggio, ore 8.15-18.30

Giardino della Villa medicea di Castello Ingresso gratuito

Via di Castello, 47, 50141 Firenze

25 aprile e 1 maggio, ore 8.30 – 18.30 (ultimo ingresso 18.00)

Villa medicea della Petraia Ingresso gratuito

Via della Petraia, 40 50141 Firenze

25 aprile e 1 maggio, ore 8.30 – 18.30 (ultimo ingresso 17.30). Villa ingresso ore 9.30, 10.30, 11.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 con visite accompagnate fino a un massimo di 25 persone.

Villa medicea di Cerreto Guidi e Museo storico della Caccia e del Territorio Ingresso gratuito

via Ponti Medicei, 7 – 50050 Cerreto Guidi (FI)

25 aprile e 1 maggio, ore 8.30 – 17.30 (ultimo ingresso 17.00)

Visite accompagnate a cura dello staff senza prenotazione fino a un massimo di 25 persone alle ore 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 15.00 – 16.00

AREZZO

Basilica di San Francesco prenotazione obbligatoria

piazza San Francesco, 1 – 52100 Arezzo (AR)

25 aprile e 1 maggio, ore 9-19 (ultimo ingresso ore 18.30)

Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” e Anfiteatro romano

via Margaritone, 10 – 52100 Arezzo (AR)

25 aprile e 1 maggio ore 9.00 – 19.30 (ultimo ingresso ore 18.30)

Museo di Casa Vasari

via XX settembre, 55 – 52100 Arezzo (AR)

25 aprile e 1 maggio, ore 8.30- 13.30 (ultimo ingresso 12.30)

Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna

Via San Lorentino, 8 52100 Arezzo

25 aprile e 1 maggio, ore ore 8.30-13.30, ultimo ingresso ore 12.30

Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del Tevere – Palazzo Taglieschi

piazza Mameli, s.n.c. – 52031 Anghiari (AR)

25 aprile e 1 maggio, ore 10.00 – 15.00 (con ingressi ogni ora e ultimo ingresso alle 14.00).

Castelfranco Piandiscò (AR) Abbazia di San Salvatore a Soffena

Via di Soffena, 2 – Castelfranco Piandiscò

25 aprile ore 9.15 – 13.45

Cortona (AR) Area Archeologica del Sodo e Tomba di Camucia

Loc. Sodo di Cortona 52044 Cortona (AR)

25 aprile e 1 maggio ore 10-19 (sempre a pagamento)

GROSSETO

Area Archeologica di Roselle

Via dei Ruderi, 46 58040 Roselle (GR)

25 aprile ore 9:45-18.45 (ultimo ingresso ore 18), 1 maggio ore 8:15-19:45 (ultimo ingresso alle ore 19.00)

Area archeologica di Vetulonia

vie Case di Siena, s.n.c. – 58043 Castiglione della Pescaia (GR)

25 aprile e 1 maggio ore 9:45-18.30

Museo Archeologico Nazionale ed Area Archeologica di Cosa

via delle Ginestre, s.n.c. – 58015 Orbetello (GR)

25 aprile e 1 maggio ore 9:45-18.45 (ultimo ingresso ore 18)

LIVORNO



Museo archeologico nazionale di Castiglioncello

via del Museo, 8 – Castiglioncello (LI)

25 aprile ore 10-13- 16.30-19.30, 1 maggio ore 10-13

Museo nazionale delle residenze Napoleoniche Palazzina dei Mulini

piazzale Napoleone, 1-3 – 57037 Portoferraio (LI)

25 aprile e 1 maggio, ore 9-13

Museo nazionale delle residenze Napoleoniche Villa S. Martino

via di San Martino – 57037 Portoferraio (LI)

25 aprile e 1 maggio, ore 9-13

LUCCA

Museo nazionale di Villa Guinigi

via della Quarquonia s.n.c. – 55100 Lucca (LU)

25 aprile e 1 maggio ore 9-19.30 (ultimo ingresso ore 18.00)

Museo nazionale di Palazzo Mansi

via Galli Tassi, 43 – 55100 Lucca (LU)​

25 aprile e 1 maggio ore 9-19.30 (ultimo ingresso ore 18.00)

PISA

Museo nazionale di San Matteo

piazza S. Matteo In Soarta – 56126 Pisa (PI)

25 aprile e 1 maggio dalle 9:00 alle 13:30 (ultimo ingresso alle ore 13:00)

Museo Nazionale di Palazzo Reale

Lungarno Pacinotti, 46 – Pisa

25 aprile e 1 maggio dalle 9:00 alle 13:30 (ultimo ingresso alle ore 13:00)

Museo delle Navi antiche

Arsenali Medicei, Lungarno Ranieri Simonelli 16

25 aprile dalle 9:00 alle 13:00 (a pagamento)

Museo nazionale della Certosa Monumentale di Calci prenotazione obbligatoria

via Roma, 79 – 56011 Calci (PI)

25 aprile e 1 maggio ingressi esclusivamente con visite accompagnate a cura del personale del museo alle ore 9.00 – 10.00 – 11.30 – 12.30

PISTOIA

Pistoia – Fortezza di Santa Barbara Ingresso gratuito

Piazza della Resistenza 51100 – Pistoia

1 maggio ore 8.30 -13.30

Ex Chiesa del Tau prenotazione obbligatoria

Corso Silvano Fedi 28, cap. 51100, Pistoia

25 aprile solo su prenotazione

Oratorio di San Desiderio prenotazione obbligatoria

Via Laudesi 53, Pistoia

25 aprile solo su prenotazione

Museo nazionale di Casa Giusti Ingresso gratuito

viale Vincenzo Martini, 18 – 51015 Monsummano Terme (PT)

25 aprile e 1 maggio, esclusivamente con visite accompagnate dalle ore 8.00 alle 14.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00

PRATO

Villa Medicea di Poggio a Caiano e Museo della Natura Morta Ingresso gratuito

Piazza de’ Medici,14, 59016 Poggio a Caiano (PO)

25 aprile e 1 maggio, PARCO ore 8.15 – 17.00 (ultimo ingresso ore 16.30). Ingresso senza prenotazione.

VILLA, appartamenti monumentali e Museo della Natura morta. Prenotazione obbligatoria, ingresso ogni ora con visite accompagnate dalle 8.30 alle 15.30. Non si effettua la visita delle ore 13.30.

Area archeologica di Comeana (PO). Tumuli di Montefortini e Boschetti

via Montefortini, 1 59015 Carmignano (PO)

25 aprile e 1 maggio ore 8.30-13.00 | ore 13.30-17.00

SIENA

Museo Nazionale Etrusco di Chiusi. Necropoli di Poggio Renzo e Tomba del Colle

via Porsenna, 93 – 53043 Chiusi (SI)

25 aprile e 1 maggio ore 8.30 -13.50 (ultimo ingresso 13.20)