FIRENZE – Rari Nantes vola ai playoff, Florentia capolista imbattuta.

Pallanuoto A2, Rari Nantes vola ai playoff, nell’ultimo match della regular season maschile la Florentia batte il Padova e chiude da imbattuta il girone Nord.

Una cavalcata a senso unico capitalizzata con venti vittorie e due pareggi, 289 goal realizzati e 167 subiti, che oltre al primato in classifica mette a referto la squadra di Minetti come miglior differenza reti dei due gironi, in vista dei playoff promozione contro la Lazio, quarta classificata del girone Sud con 39 punti alle spalle di Napoli, Crotone e Roma.

Per la Florentia, alla ricerca del pass promozione per il terzo anno consecutivo, quest’anno la possibilità di giocare in casa la prima gara dei playoff e l’eventuale spareggio, sia in semifinale che in caso di finale, avendo chiuso da capolista la fase a gironi.

Sabato 18 Maggio, alle 18 a Bellariva il primo atto con vista A1.

CLASSIFICA SERIE A2 E QUALIFICAZIONE PLAYOFF

1. R.N. FLORENTIA 62

2. NETAFIM BOGLIASCO 51

3. REALE MUTUA TORINO 81 IREN 48

4. CHIAVARI NUOTO 48

5. BRESCIA WATERPOLO 48

6. R.N. ARENZANO 29

7. LAVAGNA 23

8. FUTURENERGY RINNOVABILE R.N. SORI 22

9. PRESIDENT BOLOGNA 15

10. COMO NUOTO RECOARO 12

11. C.N. MARINA DI CARRARA 12

12. C.S. PLEBISCITO PD 9

PROGRAMMA SEMIFINALI PLAY OFF RARI NANTES FLORENTIA VS LAZIO

Gara 1, Firenze, sabato 18 Maggio

Gara 2, Roma, mercoledì 22 Maggio

Spareggio: Firenze, sabato 25 Maggio

R.N. FLORENTIA-C.S. PLEBISCITO PD 10-4

R.N. FLORENTIA: M. Cicali, G. Taverna, M. Stocco 2, C. Di Fulvio, T. De Mey 1, M. Calamai, T. Turchini, M. Pellegrini, G. Chemeri 1, N. Benvenuti 2, S. Sordini 1, D. Borghigiani 2, G. Gioia, C. Mancini 1. All. L. minetti

C.S. PLEBISCITO PD: G. Destro, G. Conte, M. Poletto, M. Tomasella, L. Leonardi, J. Barbato, E. Pisani, L. Locatelli, T. Marotto, M. Baldassa, F. Macca’ 3, D. Parisi, D. Biafora, R. Zocco 1. All. D. rolla

Arbitri: Savino e Rondoni

Note

Parziali: 3-0 2-1 1-0 4-3