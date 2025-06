Dal campo al microfono: Sinner protagonista del nuovo brano di Bocelli

Getting your Trinity Audio player ready...

Un’inedita sinergia tra musica e sport sta per prendere forma: Andrea Bocelli e Jannik Sinner uniscono le loro voci, le loro emozioni e i loro percorsi nel brano Polvere e Gloria, il nuovo singolo del tenore in uscita domani, 20 giugno. Una collaborazione sorprendente, annunciata con una clip diffusa sui social, che si configura come un dialogo autentico tra due icone italiane, legate da valori profondi come dedizione, umiltà e determinazione.

Un inno alla verità del percorso

Nel video di anteprima pubblicato sui loro canali, scorrono immagini intense di Sinner accompagnate da una sua riflessione: “Nella nostra vita ci saranno tante prime volte, basta essere se stessi”. Un pensiero che racchiude l’essenza del brano, che lo stesso tennista ha definito “un’emozione fortissima”.

“Sono onorato e felice di partecipare a questo progetto con Andrea – ha dichiarato Sinner – “una voce unica che da trent’anni rappresenta l’Italia nel mondo. Sentire la mia voce in un suo brano è qualcosa che non avrei mai immaginato.”

Il singolo è stato scritto da Stephan Moccio, Giovanni Caccamo, Alfredo Rapetti Cheope e Andrea Bocelli, con la produzione di Ppg Pierpaolo Guerrini. È una vera e propria dedica a chi affronta il proprio cammino con coraggio, attraversando la fatica per arrivare alla bellezza, raccontando quella sottile linea che trasforma la polvere in gloria. Un invito a rispondere alla tempesta con il sorriso.

Un videoclip carico di emozione e identità

Il video ufficiale, diretto da Gaetano Morbioli, alterna immagini intime dell’infanzia e adolescenza di Bocelli e Sinner a riprese girate tra le colline toscane, nella tenuta del maestro. In questo paesaggio familiare e poetico, tra campi dorati e cieli aperti, i due protagonisti si raccontano senza maschere. Bocelli canta versi intensi in italiano e inglese con la sua inconfondibile voce profonda, mentre Sinner interviene con toni pacati e sinceri, che sembrano pensieri sussurrati ad alta voce.