Vespa world days 2024, raduno mondiale record a Pontedera

Saranno 8000 i vespisti in rappresentanza di 54 nazioni, oltre 660 Vespa Club dei cinque continenti che in soli cinque giorni si sono iscritti all’evento. 3000 di questi addirittura nella prima ora di apertura delle iscrizioni. A questi si uniranno altre migliaia di curiosi e simpatizzanti desiderosi di scoprire le Terre di Pisa in sella alla loro amata Vespa.

Matteo Franconi, sindaco di Pontedera: “Accoglieremo un evento internazionale con migliaia di presenze e che avrà una ricaduta eccezionale su tutta l’area. Si tratta di un riconoscimento importante per la città di Pontedera, per l’intero territorio e per la comunità. Un riconoscimento che va ad omaggiare un marchio che ha scritto la storia di Pontedera, una imprenditoria presente da 100 anni col suo stabilimento, tutti gli uomini e le donne che hanno lavorato in Piaggio contribuendo alla nascita e allo sviluppo di un vero e proprio mito, e che va, al tempo stesso, a coronamento di un percorso fatto in questi anni dal Vespa Club Pontedera, con le tante iniziative promosse nel tempo che ci hanno portato fino a qui“.

Sarà un evento del territorio, con il patrocinio della Regione Toscana e di Terre di Pisa e che, oltre a Pontedera, toccherà, coinvolgendoli fattivamente, altri 20 comuni della Valdera e che si inserisce a pieno titolo nella programmazione della Italian Motor Week 2024, essendo la città della Vespa un caposaldo del Circuito ANCI Città dei Motori.

La manifestazione inizia giovedì 18 aprile al Vespa Village, il cuore pulsante dell’evento, l’area di mostra-mercato allestita in Piazza del Mercato a Pontedera. Qui, fino a domenica 21 aprile un’area food & beverage e diversi stand espositivi, daranno a Vespisti e visitatori la possibilità di stare insieme, nel pieno spirito dei Vespa Club.

Al Vespa Village è previsto anche il test ride dei veicoli Piaggio e la consegna di 250 certificati di origine in edizione limitata per l’evento.

I Vespa World days di Pontedera saranno infatti un’edizione veramente speciale, anche perché nell’occasione verranno festeggiati i 140 anni dalla fondazione della Piaggio, nata nel 1884, e i 100 anni dello storico stabilimento di Pontedera. A questo tema verrà dedicata una mostra che sarà ospitata al Museo Piaggio. L’affascinante luogo della conservazione della memoria storica di Vespa e di Piaggio sarà un altro fulcro della manifestazione, aperto agli ospiti e alle visite, con 18 slot già prenotati da settimane per il tour degli oltre 5000 mq di rinnovata esposizione e della mostra Vespa all over the World. L’auditorium del Museo Piaggio ospiterà anche i Meet & Greet ovvero dei momenti unici in cui i partecipanti potranno ascoltare come sono nati le loro amate “due ruote” dalla viva voce di chi ne partecipa all’ideazione ed al collaudo.

Viale Rinaldo Piaggio sarà la sede del mercatino delle Eccellenze Toscane, realizzato in collaborazione con il Biodistretto, con CIA e Coldiretti e con una rete di piccoli produttori della filiera agroalimentare di qualità. L’area, nei giorni dell’evento offre l’opportunità di assaggiare i sapori delle Terre di Pisa.

Sabato 20 e domenica 21 lo stabilimento Piaggio, dove Vespa nasce ininterrottamente dal 1946, aprirà le proprie porte ai Vespisti grazie a ben 128 turni di visita straordinaria, realizzata a bordo di comodi trenini. Nei giorni del VWD sarà aperta al pubblico, in Piazza Martiri della Libertà, la boutique nella quale sarà possibile acquistare la nuova capsule di abbigliamento Vespa.

Riccardo Costagliola, Presidente Vespa World Club: “I numeri raccontano molto di questo evento, avremo a Pontedera la rappresentanza di 54 Paesi da cinque continenti. Il Vespa World Club, la federazione internazionale che riunisce ben 66 Vespa Club nazionali, ha infatti fortemente voluto che quest’anno fossero rappresentanti tutti i tre capisaldi del vespismo: il turismo, lo sport e il registro storico. Sarà grazie al registro storico che sabato pomeriggio, alle 15.30, si svolgerà l’affascinante Concorso di Eleganza, la passerella per le Vespa immatricolate fra il 1946 ed il 1970 che, grazie anche all’abbigliamento dei relativi guidatori, faranno rivivere il fascino dei tempi passati. Lo sport sarà invece protagonista grazie alla Coppa del Mondo di Gymkana e alla tappa italiana del Campionato Europeo di Vespa Rally, manifestazioni di abilità che rafforzano il legame fra conducente e veicolo e che, grazie agli istruttori del Vespa Club d’Italia, porteranno neofiti italiani e stranieri ad avvicinarsi al mondo della regolarità Vespistica”.