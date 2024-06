Getting your Trinity Audio player ready...

Bilancio Corecom Toscana: un anno di attività

Bilancio Corecom Toscana: dal Corecom tour che ha permesso di far conoscere le funzioni del Comitato regionale nelle province toscane, alla risoluzione delle controversie, che ha permesso di restituire oltre 800mila euro a cittadini e imprese della Toscana.

Dal patentino digitale delle scuole, diventato una best-practice a livello nazionale, alla vigilanza sulla par condicio.

Sono diverse e significative le azioni portate avanti nel mondo delle telecomunicazioni e nel sistema dei media locali dal Corecom della Toscana a un anno dall’insediamento del nuovo comitato, di cui è presidente Marco Meacci, avvenuto il 29 giugno 2023.

Corecom organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazione, organo funzionale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM); inoltre svolge compiti istruttori per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La L.R. 22/2002 al Titolo IV ne disciplina l’organizzazione e il funzionamento.

Il primo bilancio dell’attività è stato illustrato nel Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso dove sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo e la presidente della commissione Cultura Cristina Giachi.

Il presidente Mazzeo ha ringraziato il presidente Meacci e i tutti componenti del Corecom “per l’importante lavoro portato avanti a tutela delle cittadine e dei cittadini toscani” ricordando sia le attività ordinarie legate ai contenziosi, sia i progetti come il patentino digitale nelle scuole. “Il Corecom è un fiore all’occhiello delle nostre attività istituzionali. Il nostro obiettivo è fare in modo che ogni singolo cittadino, da chi vive nel comune più grande a chi vive nel borgo più piccolo, possa avere accesso agli stessi diritti. E il lavoro del Corecom sta andando in questa direzione, come dimostra la scelta di essere andati in tutti i territori della nostra regione per far conoscere le proprie attività, un impegno non usuale che dà il senso del profondo radicamento e della voglia di ascoltare e di confrontarsi con tutti”.

“Il nuovo comitato ha lavorato in modo corale e con unità di intenti” ha esordito il presidente Meacci sottolineando un rapporto positivo sia con la commissione Cultura, sia col Consiglio regionale “che ha approvato gli ultimi atti del Corecom sempre all’unanimità”.

“La prima sfida è stata quella di far conoscere il Corecom in tutta la Toscana – ha spiegato poi Meacci – . A questo scopo abbiamo inaugurato, nell’ottobre 2023, il Corecom Tour, un viaggio nelle 10 province toscane in collaborazione con l’UPI che ci ha permesso di venire in contatto con tante realtà, non solo operatori dell’informazione, ma anche istituzioni, scuole, associazioni, imprese”.

Meacci ha poi evidenziato l’impegno negli ultimi due mesi nell’attività di vigilanza e controllo sulla par condicio nella campagna elettorale per le elezioni europee ed amministrative dell’8 e 9 giugno in cui erano coinvolti 17 emittenti televisive, 9 emittenti radiofoniche e 78 soggetti politici in merito alla messa in onda dei messaggi autogestiti gratuiti. “Per quanto riguarda la comunicazione istituzionale ci sono stati adeguamenti spontanei da parte delle Amministrazioni, quindi un rapporto di collaborazione”, ha affermato.

Importante l’attività di risoluzione delle controversie telefoniche: nel corso dell’ultimo anno sono state presentate 4.475 istanze di conciliazione e ne sono state chiuse 4.478. Gli accordi raggiunti sono stati oltre l’83 per cento. Per quanto riguarda le istanze di definizione, quelle presentate nel corso dell’ultimo anno sono state 518 mentre quelle chiuse sono state 742. Ancora, i numeri parlano di oltre il 90 per cento di riattivazioni della linea interrotta e circa 820mila di euro restituiti a cittadini ed imprese. “Sulle conciliazioni ospiteremo in autunno un convegno nazionale organizzato insieme ad Ag-com e torneremo sui territori con una sorta di Conciliaweb tour”, ha affermato Meacci.

Sul fronte dell’educazione digitale è stato potenziato il progetto del Patentino digitale nelle scuole medie toscane che ha formato quasi mille studentesse e studenti di 25 classi sulle competenze necessarie a utilizzare la rete e i social. Il progetto è stato scelto da Agcom come best practice a livello nazionale. Inoltre, nell’ambito di uno studio per il gruppo europeo delle autorità di regolazione della comunicazione (ERGA), l’Autorità ha proposto il patentino come “case study visit” per l’Italia. Il 4 dicembre 2023 si è tenuto a Firenze il primo Patentino Day.

Ancora, sono stati ricordati i numerosi i premi alla buona comunicazione: “Toscana In Spot”, “La Toscana che fa bene” con Cesvot dedicato alla miglior comunicazione sociale, il premio alla Miglior Tesi di laurea in comunicazione della Toscana e il “Comunicatore Toscano dell’anno” (nel 2023 sono stati premiati sei giornalisti toscani inviati in zone di conflitto, testimoni della realtà in contesti pericolosi e complicati, come l’Ucraina e il Medio Oriente).

“Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto dal Corecom in questo anno – ha affermato la presidente della Commissione cultura del Consiglio regionale, Cristina Giachi – che ha interpretato le esigenze emerse durante la riflessione in Commissione sull’importanza di far conoscere meglio alle cittadine e ai cittadini toscani quali sono i loro diritti nel campo della comunicazione e dell’informazione”. Giachi ha sottolineato come sia continuato “il lavoro strenuo di media education per i più giovani grazie alla collaborazione con l’Istituto degli Innocenti e quello sulla gestione dei contenziosi nel campo delle telecomunicazioni”. “Anche il premio ai comunicatori toscani è importante perché consente di dare ai cittadini più giovani dei modelli. Imparare a comunicare e farlo responsabilmente è fondamentale e insegnare a farlo è un compito che le istituzioni devono sentire proprio. Il Corecom ha dimostrato di farlo con grande cura, attenzione e senso del proprio ruolo”.

Per quanto riguarda i prossimi progetti: a dicembre 2024 la seconda edizione del “Patentino Day” e nel 2025 la presentazione dell’indagine affidata ad Irpet sugli operatori dell’informazione in Toscana e il grande evento degli Stati generali dell’informazione in Toscana.

Alla presentazione del bilancio Corecom Toscana tutti i componenti del Corecom della Toscana, Benedetta Baldi, Carlotta Agostini, Biagio Depresbiteris, Bianca Maria Giocoli, la vicepresidente della commissione Cultura Luciana Bartolini e il consigliere Vincenzo Ceccarelli.