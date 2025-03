Chiusure in serie degli sportelli, nasce l’osservatorio regionale sulla desertificazione bancaria

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Graduale chiusura degli sportelli bancari, con disagi e riflessi negativi soprattutto nelle cosiddette aree interne, già penalizzate da scarse infrastrutture digitali che non permettono di ovviare al fenomeno. Proprio con lo scopo di monitorare l’evoluzione della desertificazione bancaria, raccogliere e analizzare i dati aggiornati sulle chiusure e promuovere soluzioni per garantire la presenza di tali servizi nelle aree più svantaggiate è stato istituito l’Osservatorio regionale sulla desertificazione bancaria. La delibera approvata nell’ultima seduta di giunta recepisce una risoluzione adottata dal consiglio regionale a novembre 2024. “La tendenza a chiudere sportelli bancari nei piccoli centri e nelle zone più svantaggiate – spiega l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras – può penalizzare le comunità locali, ostacolando l’accesso ai servizi finanziari essenziali. Con l’Osservatorio regionale vogliamo raccogliere dati aggiornati, analizzare l’evoluzione della situazione e individuare possibili soluzioni, coinvolgendo tutti gli attori interessati, dalle banche alle istituzioni locali fino alle associazioni di categoria. L’obiettivo è garantire che nessun territorio venga lasciato indietro e che le imprese e i cittadini possano continuare ad avere un accesso adeguato ai servizi bancari”. Presieduto dal presidente della giunta regionale o suo delegato, dell’Osservatorio fanno parte un rappresentante di Abi Toscana, le banche presenti nel territorio, individuate e coinvolte da Abi stessa, Anci Toscana affiancata dai Comuni maggiormente interessati, e rappresentanti di Upi Toscana, delle associazioni di categoria regionali e delle organizzazioni sindacali regionali. Al presidente spetta la convocazione per l’insediamento e degli incontri con cadenza almeno annuale, a meno di criticità impellenti.

“Ringrazio la giunta e in particolare l’assessore Marras per aver dato attuazione alla Risoluzione approvata dalla commissione aree interne e poi dal consiglio Rrgionale per l’istituzione dell’Osservatorio. La spirale delle chiusure di sportelli bancari non si arresta e questo strumento può essere l’utile luogo di confronto dove monitorare il fenomeno e avere interlocuzioni dirette e costanti con i rappresentanti degli istituti bancari”. Con queste parole il presidente della commissione istituzionale del consiglio regionale per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne della Toscana Marco Niccolai (Pd) sull’istituzione dell’Osservatorio regionale sulla desertificazione bancaria con una delibera approvata nell’ultima seduta di giunta.

“Il tema della desertificazione bancaria – afferma il consigliere regionale del Partito Democratico – impatta sia in termini di riduzione del servizio ai cittadini sia rispetto ad un rapporto meno forte e costante con le piccole e medie imprese dei territori montani e interni. Il tema non è dunque solo l’assenza di un servizio essenziale, in particolare per coloro che hanno difficoltà all’accesso ai servizi telematici, ma anche l’accesso al credito bancario per le piccole imprese di questi territori, già alle prese con tante problematiche”.