Ciclovia Prato-Firenze, via al tratto pratese da quasi due milioni

Ciclovia Prato-Firenze, inaugurato il tratto pratese della pista ciclabile che collegherà Prato e Firenze, i primi due chilometri dei 14 totali che attraverseranno i comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano e Campi Bisenzio per raggiungere Firenze.

Il costo totale del segmento pratese è di circa 1.770.000 di euro, finanziato per 80% dalla Regione Toscana tramite il Fondo europeo di sviluppo regionale ‘POR CreO’ e 20% dal Comune di Prato.

Sindaco Matteo Biffoni via social: “Sono i due chilometri del nostro Comune dei 14 che attraverseranno i comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano e Campi Bisenzio fino a Firenze. Il tratto parte dal piazzale del Museo accanto al Centro Pecci e arriva fino alla pista ciclabile già esistente sul Bisenzio all’altezza del ponte Bailey. La ciclovia è formata da due corsie, è illuminata con led intelligenti e corredata da nuovi alberi.

La superciclabile cambierà il volto della piana, incentivando gli spostamenti in bicicletta e permettendo di percorrere la distanza Firenze-Prato in 30 minuti in bicicletta.

Per chi va in bici per divertimento, per i turisti ma anche, forse soprattutto, per chi studia o lavora fra Prato e Firenze e ha la possibilità di muoversi in bici.

Sulla mobilità alternativa non si fanno passi indietro. Serve a noi e al nostro futuro”.

La pista ciclabile prevede due corsie, una per ciascun senso di marcia, con illuminazione e delimitata da siepi e piantumazioni di alberi.

Da Prato una volta passati sull’altra sponda del Bisenzio tramite la passerella lungo la pista ciclabile Gino Bartali vicina all’hotel Datini, si proseguirà per il centro commerciale I Gigli, si seguirà il percorso dell’autostrada, si affiancherà la Perfetti Ricasoli, si toccherà il polo scientifico di Sesto Fiorentino, si supererà Peretola e infine si approderà al Nuovo Pignone.