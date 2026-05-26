Ciclovia Tirrenica e dell’Arno, in arrivo i fondi ai Comuni: 476mila euro all’anno per la rete ciclopedonale

Oltre un milione e quattrocentomila euro spalmati in tre anni per garantire la sicurezza, l’accessibilità e il decoro della rete dedicata alle due ruote. È questo l’impegno economico approvato dalla Giunta regionale per il triennio 2026-2028, con l’obiettivo di finanziare gli interventi di manutenzione sulle principali direttrici ciclabili del territorio.

I fondi, che ammontano per la precisione a 476.100 euro per ciascuna annualità, andranno a coprire sia le opere ordinarie (con un tesoretto annuo di 100.000 euro) sia quelle straordinarie (per i restanti 376.100 euro). I tracciati interessati dallo stanziamento sono infrastrutture nevralgiche per la mobilità dolce e il turismo regionale: il sistema integrato Ciclopista dell’Arno-Sentiero della Bonifica e la Ciclovia Tirrenica. Le risorse verranno ripartite tra le amministrazioni locali in modo proporzionale, calcolando l’estensione in chilometri dei percorsi ciclopedonali ricadenti in ciascun territorio, andando a coprire una rete complessiva che supera i 330 chilometri.

Il presidente della Regione, Eugenio Giani, inquadra l’iniziativa nell’ottica di un supporto costante agli enti locali su tutta l’area regionale: “La Toscana conferma la propria attenzione alla mobilità sostenibile e continua a sostenere i Comuni, anche quelli della Toscana diffusa, in modo concreto, destinando alla manutenzione ordinaria e straordinaria di queste due importanti infrastrutture ciclabili oltre un milione e 400mila euro complessivi per il triennio 2026-2028. Si tratta di un contributo importante che potrà essere utilizzato sia per la cura ordinaria che per interventi più rilevanti”.

La necessità di affiancare la salvaguardia dell’esistente alla creazione di nuove opere è il fulcro dell’intervento dell’assessore Filippo Boni: “Portare a termine la realizzazione dei grandi itinerari cicloturistici toscani, dei quali il sistema integrato Ciclovia dell’Arno-Sentiero della Bonifica e la Ciclopista Tirrenica sono i due esempi più avanzati, è la prima grande sfida per lo sviluppo della mobilità dolce e del cicloturismo in Toscana ma una ulteriore sfida sta nella manutenzione e nella cura del patrimonio esistente: per questo abbiamo deliberato un sostegno ai Comuni attraversati da questi itinerari, con l’obiettivo di aiutarli a manutenere un totale di oltre 330 chilometri di percorsi ciclopedonali e rendere così sempre più accessibile e fruibile il nostro straordinario territorio”.

A beneficiare dei contributi sarà un’ampia e capillare platea di enti locali. L’elenco dei Comuni destinatari comprende: Arezzo, Bibbiena, Bucine, Campi Bisenzio, Capolona, Cascina, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castiglion Fiorentino, Cecina, Chiusi, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Empoli, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Foiano della Chiana, Forte dei Marmi, Fucecchio, Laterina Pergine Valdarno, Marciano della Chiana, Montelupo Fiorentino, Montepulciano, Monte San Savino, Montevarchi, Montignoso, Montopoli in Val d’Arno, Ortignano Raggiolo, Pietrasanta, Pisa, Pontedera, Poppi, Pratovecchio Stia, Rosignano Marittimo, San Giovanni Valdarno, San Miniato, Scandicci, Signa e Subbiano.