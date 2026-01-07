Toscana sotto zero, l’agricoltura ringrazia: “Neve e gelo sono una medicina per i campi”

Il vecchio proverbio contadino non sbaglia mai: “Sotto la neve pane”. Dopo anni di anomalie climatiche, la Toscana agricola tira un sospiro di sollievo. La nevicata dell’Epifania e il brusco calo termico non sono visti come una minaccia, ma come un toccasana per le coltivazioni.

Secondo Coldiretti Toscana, il ritorno di un inverno rigido è la notizia che le campagne aspettavano. Niente più “false primavere” che ingannano le piante con fioriture anticipate a rischio gelata. La neve agisce come un cappotto termico naturale. Protegge viti, olivi, cereali e alberi da frutto nel momento delicato del riposo vegetativo. Non solo protezione, ma anche cura. Il freddo intenso, infatti, permette di contrastare la proliferazione di parassiti e patogeni nocivi, riducendo la necessità di trattamenti chimici futuri. Inoltre, lo scioglimento lento della neve garantisce l’idratazione dei terreni e ricarica le falde acquifere in vista dell’estate.

“Finalmente un inverno normale”, commenta Letizia Cesani, presidente di Coldiretti Toscana. Veniamo da anni segnati dal surriscaldamento globale (l’ultimo inverno è stato il settimo più caldo dal 1955). Questo cambio di rotta climatico ristabilisce i cicli naturali vitali per sperare in buoni raccolti.

Mentre i campi riposano sotto la coltre bianca, gli agricoltori sono al lavoro per la comunità. Dal Mugello al Chianti, fino alla Lunigiana, sono entrati in azione i trattori spazzaneve. I mezzi agricoli stanno garantendo la pulizia delle strade e la viabilità nelle aree più colpite, confermando il ruolo centrale del comparto anche nella gestione delle emergenze territoriali. L’attenzione resta alta: Coldiretti monitora l’evolversi della situazione, con l’allerta ghiaccio ancora attiva nelle prossime ore.