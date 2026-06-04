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È Fabrizio Bernini il nuovo presidente di Confindustria Toscana

Già presidente di Confindustria Toscana Sud, è presidente di Zucchetti Centro Sistemi Spa, di Confindustria Toscana Servizi e di Digital Innovation Hub Toscana

Economia
REDAZIONE
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Fabrizio Bernini, presidente di Confindustria Toscana
1 ' di lettura

FIRENZE – Fabrizio Bernini è il nuovo presidente di Confindustria Toscana. È stato eletto oggi, alla unanimità, dal consiglio di presidenza della federazione imprenditoriale regionale per il quadriennio 2026-2030.

Bernini, già presidente di Confindustria Toscana Sud, è presidente di Zucchetti Centro Sistemi Spa, di Confindustria Toscana Servizi e di Digital Innovation Hub Toscana; vicepresidente di Banca del Valdarno Credito Cooperativo e del Gruppo Toscano e consigliere nazionale della Federazione dei Cavalieri del lavoro, essendo stato nominato cavaliere del lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel 2017. Ha inoltre ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, tra i quali il premio dei premi per l’innovazione nel 2010 e nel 2014.

“Il momento per le nostre imprese non è facile – spiega il neo Presidente di Confindustria Toscana Fabrizio Bernini – Accanto alla situazione economica complessa, con grandi incertezze, che tutti ben conosciamo, oggi abbiamo una esigenza in più: far presente chiaramente la situazione a tutte le istituzioni; le difficoltà economiche di imprese e famiglie devono stare saldamente in testa a tutte le agende politiche. Ci aspettano anni difficili e importanti, nei quali bisogna continuare – come già fatto dal mio predecessore Maurizio Bigazzi – a far presente le pressanti esigenze delle imprese: dal tema dell’energia a quello dell’innovazione, dalla formazione a quello più generale della reindustrializzazione del nostro territorio”.

“Congratulazioni a Fabrizio Bernini da parte degli imprenditori associati, del direttore Alessandro Tarquini e di tutta la struttura di Confindustria Toscana Sud – ha detto il presidente di Confindustria Toscana Sud Giordana Giordini – siamo sicuri che Fabrizio saprà ricoprire al meglio questo nuovo importante incarico con la visione, l’equilibrio e l’entusiasmo che lo caratterizzano. La sua elezione rappresenta il riconoscimento di un percorso straordinario a livello imprenditoriale ed associativo, oltre che personale, costruito con impegno e grande senso di responsabilità, sia a livello territoriale che nazionale – continua Giordini – noi non possiamo che esserne felici ed orgogliosi, avendo avuto la fortuna di averlo come presidente e avendone potuto apprezzare da vicino le grandi doti imprenditoriali ed umane che lo caratterizzano. Buon lavoro Fabrizio!”

© Riproduzione riservata

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