Bandi regionali della Regione Toscana: 10,5 milioni per l’innovazione digitale

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Da oggi (6 giugno) si aprono ufficialmente tre bandi regionali finalizzati a promuovere l’innovazione digitale nei Centri Commerciali Naturali (Ccn), nei borghi e all’interno delle cooperative di comunità. Le risorse complessive messe a disposizione ammontano a 10,5 milioni di euro, con una scadenza fissata al 5 settembre.

I bandi rientrano nell’ambito del Programma Regionale Fesr 2021–2027 e sono promossi dal progetto Giovanisì, l’iniziativa della Regione Toscana per sostenere l’autonomia dei giovani. La gestione operativa è affidata a Sviluppo Toscana.

Finanziamenti per progetti di innovazione nei centri commerciali naturali

Questo avviso intende supportare la trasformazione digitale e la qualificazione sostenibile, inclusiva e intelligente delle imprese operanti all’interno dei Ccn. I beneficiari sono gli organismi di gestione dei Centri Commerciali Naturali, anche in forma associata (consorzi, reti d’impresa, Ati con durata minima di cinque anni).

Tra le spese ammissibili rientrano l’adozione condivisa di tecnologie digitali, il miglioramento della qualità dei prodotti, azioni per la fidelizzazione della clientela e iniziative di economia circolare. Sono finanziabili, ad esempio, attività di aggiornamento del sito web del centro, campagne di social media marketing e promozione di nuovi servizi.

È prevista una premialità per i progetti che coinvolgono giovani nei team di lavoro. Il contributo a fondo perduto potrà coprire fino all’80 per cento dei costi complessivi.

Transizione digitale ed ecologica nei borghi: finanziamenti fino al 60%

Il secondo bando è rivolto a micro, piccole e medie imprese, nonché a professionisti con partita Iva iscritti al Registro Imprese o al Rea, anche in forma associata. L’obiettivo è sostenere iniziative che stimolino il rilancio economico e sociale dei borghi, inserite in una strategia orientata alla transizione digitale ed ecologica.

I progetti dovranno riguardare almeno uno dei seguenti ambiti: manifattura e artigianato digitale; valorizzazione turistica e culturale; creazione di reti territoriali e marchi collettivi; sviluppo di piattaforme e-commerce; implementazione di pratiche di economia circolare.

Anche in questo caso, i progetti che promuovono l’occupazione giovanile saranno premiati. Il finanziamento potrà coprire fino al 60 per cento del costo del progetto.

Digitale e sviluppo locale: incentivi per le cooperative di comunità

Il terzo bando è destinato a sostenere progetti di innovazione digitale presentati da cooperative di comunità – ovvero realtà imprenditoriali che operano per la valorizzazione sostenibile di territori caratterizzati da fragilità demografiche, economiche, sociali o ambientali.

Possono partecipare micro, piccole e medie imprese in forma di cooperativa di comunità, nonché forme associative composte da almeno dieci cooperative (con personalità giuridica). I progetti dovranno promuovere attività di rigenerazione locale attraverso il digitale. Anche in questo caso, sono previsti incentivi per iniziative che coinvolgono giovani. Il contributo a fondo perduto potrà coprire fino all’80% dell’investimento.

Requisiti comuni

Per tutti e tre i bandi, l’importo minimo degli investimenti ammissibili è di 20mila euro. Le domande potranno essere presentate fino al 5 settembre.