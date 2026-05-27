La Toscana dell’agroalimentare sbarca in Polonia: a Varsavia la vetrina delle eccellenze Dop e Igp

La diplomazia del gusto toscano fa tappa nell’Europa dell’Est. Nella giornata di oggi, 27 maggio, gli spazi del Warsaw Presidential Hotel di Varsavia ospitano un’importante vetrina dedicata all’agroalimentare regionale di altissima fascia. L’obiettivo della Regione Toscana, promotrice e finanziatrice dell’appuntamento, è quello di spingere l’internazionalizzazione delle filiere certificate, creando nuove sponde commerciali e culturali oltre i confini nazionali.

I protagonisti del gusto e il mercato polacco

A rappresentare l’identità culinaria regionale ci sono sei specifici consorzi di tutela: Cinta Senese Dop, Finocchiona Igp, Pecorino Toscano Dop, Prosciutto Toscano Dop, Olio Toscano Igp e Olio Terre di Siena Dop. Queste eccellenze sono la punta di diamante di un sistema produttivo che vanta numeri imponenti, con oltre trentadue marchi tra Dop e Igp nel solo comparto del cibo, a cui si sommano le cinquantotto denominazioni del settore vitivinicolo.

La scelta della Polonia come trampolino di lancio non è casuale. Il Paese rappresenta oggi uno dei bacini europei più dinamici e recettivi per l’esportazione tricolore. I consumatori polacchi mostrano un’attenzione crescente verso la tracciabilità e la qualità dei prodotti agricoli, una sensibilità testimoniata anche dalle cinquanta denominazioni d’origine già riconosciute a livello locale.

Il programma: dalle degustazioni agli accordi commerciali

L’incontro di Varsavia è stato appositamente strutturato per mettere in contatto diretto i produttori con un pubblico di operatori altamente qualificato. Il cuore dell’evento ruota attorno a sessioni di degustazione tecnica che permettono agli ospiti di esplorare le peculiarità territoriali e le tradizioni di ciascuna denominazione.

Il primo momento di approfondimento, focalizzato sui due consorzi dell’olio extravergine, è affidato alla guida di Emiliano Castagna, degustatore ufficiale Airo. La seconda sessione, incentrata sui restanti prodotti tutelati, vede invece la conduzione della chef Cristina Catese, volto noto della televisione locale e presidente della Federazione italiana cuochi in Polonia. La rassegna prosegue poi con una fase strettamente operativa, dedicata agli incontri bilaterali (i cosiddetti incontri ‘B2B’) e alle interviste della stampa, organizzati presso i singoli desk delle aziende per stimolare nuove relazioni utili allo sviluppo sul mercato dell’Est.

L’iniziativa costituisce solo la prima tappa di un più ampio calendario promozionale. La missione si inserisce in un accordo pluriennale siglato tra l’amministrazione regionale e la Camera di commercio di Firenze, con la parte organizzativa curata dall’azienda speciale PromoFirenze in stretta collaborazione con la Camera di Commercio e dell’Industria Italiana in Polonia. Nei prossimi mesi, le istituzioni toscane continueranno ad accompagnare i consorzi verso nuovi appuntamenti sui mercati esteri, con lo scopo di consolidare la competitività delle imprese e valorizzare nel mondo uno stile di vita profondamente legato alla sostenibilità e alla tutela della biodiversità.