Sorpasso alla pompa, il diesel supera la benzina: Toscana tra le regioni più penalizzate

Svolta storica ai distributori di carburante. Da questa mattina, per la prima volta dopo tre anni, fare il pieno di diesel costa più che fare il pieno di benzina. È l’effetto diretto della Legge di Bilancio, che ha cancellato il vantaggio fiscale del gasolio. I dati nazionali parlano chiaro: il diesel vola a una media di 1,666 euro al litro, staccando la verde ferma a 1,650 euro.

Se il rincaro è nazionale, la Toscana piange più di altri. Secondo l’Unione Nazionale Consumatori, la regione è sul gradino più basso del podio per la “beffa” sui prezzi. Qui il riallineamento non è stato matematicamente perfetto come altrove. Si registra un divario anomalo di 0,1 centesimi a sfavore dell’automobilista nel bilanciamento tra il calo della benzina e l’aumento del gasolio. Peggio della Toscana hanno fatto solo Sicilia e Umbria.

Il Governo ha deciso di equiparare le accise. Le tasse sulla benzina sono scese, quelle sul diesel sono salite: entrambe si attestano ora a 67,26 centesimi al litro. Una mossa giustificata dalla lotta ai sussidi ambientalmente dannosi. Intanto, Assoutenti lancia l’allarme e invoca l’intervento di Mister Prezzi. Il timore è che, come accaduto a maggio scorso, il taglio teorico sulla benzina non venga applicato correttamente dai gestori, trasformandosi in pura speculazione.