1.9 C
Firenze
martedì 6 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sorpasso alla pompa, il diesel supera la benzina: Toscana tra le regioni più penalizzate

Le nuove tasse equiparano i carburanti: addio risparmio sul gasolio. Prezzi in salita e speculazioni temute

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

Svolta storica ai distributori di carburante. Da questa mattina, per la prima volta dopo tre anni, fare il pieno di diesel costa più che fare il pieno di benzina. È l’effetto diretto della Legge di Bilancio, che ha cancellato il vantaggio fiscale del gasolio. I dati nazionali parlano chiaro: il diesel vola a una media di 1,666 euro al litro, staccando la verde ferma a 1,650 euro.

Se il rincaro è nazionale, la Toscana piange più di altri. Secondo l’Unione Nazionale Consumatori, la regione è sul gradino più basso del podio per la “beffa” sui prezzi. Qui il riallineamento non è stato matematicamente perfetto come altrove. Si registra un divario anomalo di 0,1 centesimi a sfavore dell’automobilista nel bilanciamento tra il calo della benzina e l’aumento del gasolio. Peggio della Toscana hanno fatto solo Sicilia e Umbria.

Il Governo ha deciso di equiparare le accise. Le tasse sulla benzina sono scese, quelle sul diesel sono salite: entrambe si attestano ora a 67,26 centesimi al litro. Una mossa giustificata dalla lotta ai sussidi ambientalmente dannosi. Intanto, Assoutenti lancia l’allarme e invoca l’intervento di Mister Prezzi. Il timore è che, come accaduto a maggio scorso, il taglio teorico sulla benzina non venga applicato correttamente dai gestori, trasformandosi in pura speculazione.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggerella
1.9 ° C
3.2 °
0.6 °
77 %
7.6kmh
100 %
Mar
3 °
Mer
4 °
Gio
4 °
Ven
10 °
Sab
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (810)ultimora (753)Eurofocus (23)demografica (20)sport (15)Eugenio Giani (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati