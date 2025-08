Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Traghetti, proroga della concessione a Toremar e rinvio delle gare.

Il settore competente della Regione Toscana ha disposto, con apposito decreto, la proroga del termine per la presentazione delle offerte nell’ambito della gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale marittimo.

La decisione si è resa necessaria a seguito di alcune modifiche agli atti di gara, in particolare per l’integrazione del computo complessivo delle miglia e per l’opportunità di attendere la definizione del giudizio pendente davanti al Tar della Toscana, prima di acquisire le offerte da parte dei potenziali concorrenti.

Il nuovo termine per la presentazione delle offerte è fissato per il 18 dicembre alle 16.

Con la proroga del bando, scatta automaticamente anche il meccanismo di estensione del contratto attualmente in essere con Toremar: la concessione viene quindi prorogata fino al 31 dicembre 2026.

“Abbiamo perso il conto dei ritardi e delle proroghe – dice il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marco Landi – ma non perdiamo la speranza di avere in futuro un servizio di collegamento marittimo con l’Arcipelago toscano che garantisca in primis i diritti dei residenti dell’Elba e delle altre isole e di chi le deve raggiungere per lavoro o per altre attività tutelate dalla Costituzione. Con quella decisa oggi arriveremo a ben tre anni di proroga della concessione a Toremar. Purtroppo non era difficile prevedere questo esito: accade inevitabilmente quando parti in ritardo – del resto che il contratto di servizio sarebbe terminato il 31 dicembre 2023 la Regione lo sapeva da solo 12 anni – rincorrendo invece che pianificando gli interventi e introducendo migliorie necessarie. Perché ben venga l’anno di attesa in più se solo il futuro ci riservasse un servizio adeguato alle esigenze – a partire dal numero e dagli orari delle corse, l’età delle navi, le agevolazioni tariffarie per alcune categorie di persone. Il timore è invece che non solo dovremo attendere il 2027 – forse – per avere il nuovo contratto di servizio, ma saremo anche costretti a convivere con disagi che ben conosciamo. Ho avuto modo di dirlo ripetutamente in aula, in occasione della discussione dei tanti atti che ho presentato sul tema: siamo di fronte all’improvvisazione al potere, a una giunta regionale negligente e disattenta nei confronti delle esigenze degli abitanti dell’Elba e delle altre isole dell’Arcipelago toscano e di chi le deve raggiungere per lavoro – in particolar modo operatori sanitari e personale scolastico”.