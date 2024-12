Tomasi candidato presidente centrodestra: verso Toscana 2025

Getting your Trinity Audio player ready...

Alessandro Tomasi candidato presidente centrodestra

. Non resta che l’ok da Roma, ma che il sindaco bis di Pistoia sia il candidato presidente in pectore di centrodestra per le elezioni regionali Toscana 2025 non lascia spazio a dubbio alcuno.

Tomasi sfidante del presidente Eugenio Giani, Pd, candidato in pectore centrosinistra, in rampa di lancio per il secondo mandato.

C’è stato un passaggio fondamentale: Fratelli d’Italia con la leader del partito, la premier Giorgia Meloni, ha nominato Tomasi coordinatore toscano FdI.

Conferendogli così leadership al tavolo con gli alleati.

A cui aggiungere una considerazione altrettanto fondamentale: a pesare sul nome è il partito che attualmente pesa di più in coalizione, vale a dire FdI.

E un dato oggettivo: il fatto che Tomasi abbia già cominciato a girare e che, tra un convegno e l’altro, sia in campagna elettorale da mesi.

Tomasi è politico che usa la moderazione e la diplomazia, soprattutto rispetto al confronto con gli alleati. Vero è che Lega Salvini per prima, Forza Italia poi, hanno chiesto le primarie. Ma FdI, il partito pesante della coalizione, è da tempo che continua a presentare Alessandro Tomasi candidato presidente Toscana 2025. E la Lega ha già dato. Con l’europarlamentare Susanna Ceccardi, candidata presidente centrodestra Toscana 2020 nella kermesse regionale vinta da Giani

Il sindaco di Pistoia, nell’intervista che ci ha rilasciato, ha sottolineato: “Dentro il centrodestra ci sono partiti con sensibilità diverse. Meno male. Perché sensibilità diverse portano sempre a una sintesi verso l’alto….Stiamo raccogliendo tutti contributi per scrivere un programma elettorale. Tutto questo porterà alla definizione di un nome. Abbiamo deciso di cominciare subito con la campagna elettorale”.

E il nome non ci sono dubbi sarà Alessandro Tomasi.