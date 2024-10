Tomasi coordinatore FdI Toscana, la nomina di Giorgia Meloni

Lo nomina è stata comunicata dal responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, il deputato toscano Giovanni Donzelli. “Ringraziamo Fabrizio Rossi per l’ottimo lavoro svolto alla guida di Fratelli d’Italia in Toscana. Il presidente del partito, Giorgia Meloni, ha nominato oggi Alessandro Tomasi nuovo coordinatore regionale A lui vanno i più sinceri auguri di buon lavoro”.

Il che di fatto colloca Tomasi in pole per quanto concerne la candidatura di centrodestra per la presidenza della Toscana alle regionali 2025.

Dalle vittorie in sette Comuni capoluogo, all’aumento esponenziale dei nostri iscritti, dalle percentuali per il partito mai viste in Toscana, fino alla vittoria alle politiche con tanti eletti in parlamento e membri del Governo Meloni, che sta guidando in modo straordinario la Nazione.