Mielerie aperte 2025: il 18 maggio alla scoperta del mondo delle api in tutta Italia

Getting your Trinity Audio player ready...

Torna anche quest’anno Mielerie aperte, l’iniziativa nazionale promossa da Unaapi (Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani) che il prossimo 18 maggio coinvolgerà ben 190 mielerie in tutta Italia, aprendo le porte degli alveari a curiosi, appassionati e famiglie.

Obiettivo dell’evento: promuovere e tutelare il lavoro degli apicoltori, sensibilizzando il pubblico sull’importanza delle api per la biodiversità e per l’ambiente. L’esperienza non è solo educativa, ma anche profondamente coinvolgente: sono previste degustazioni guidate, laboratori per tutte le età, visite alle arnie, dimostrazioni sulla lavorazione del miele e momenti di approfondimento sul ciclo naturale degli impollinatori.

La Toscana sarà protagonista con 12 aziende apistiche aderenti, pronte ad accogliere i visitatori tra paesaggi incantevoli, profumi intensi e storie di dedizione e passione. Per partecipare è necessario consultare il sito ufficiale mielerieaperte.it dove è disponibile una mappa interattiva con tutte le realtà coinvolte: una volta scelta la mieleria, si consiglia di contattarla direttamente per conoscere il programma dettagliato e prenotare la visita.

Mielerie Aperte è più di un evento: è un’occasione concreta per avvicinarsi al mondo dell’apicoltura, sostenere i produttori locali e riscoprire il valore autentico del miele e delle api per il nostro futuro.