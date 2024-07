Agli Istituti storici della Resistenza garantite risorse su base triennale

Getting your Trinity Audio player ready...

Svolta sul tema dell’Istituto storico della Resistenza dopo giorni di polemiche per il rischio di mancanza di fondi per le attività.

Il presidente della Regione Eugenio Giani ha infatti annunciato e condiviso con la giunta regionale di ieri (8 luglio) che le attività dell’istituto regionale e dei vari istituti storici provinciali avranno garantite risorse su base triennale (2024-2026).

La previsione è già stata inserita nello schema di variazione di bilancio predisposta dagli uffici.

“Valorizzare il patrimonio storico, politico e culturale della Resistenza e del movimento di liberazione – sottolinea Giani – diventa ancora più essenziale per difendere i valori fondanti della nostra Repubblica davanti a chi, anche in questi giorni, cerca di minarne la credibilità. Con questa decisione diamo risposta concreta alle esigenze di stabilità nella programmazione delle attività manifestate dai vertici dell’Istituto e dal vasto mondo di ricercatori e studiosi che ne costituiscono l’ossatura. Non possiamo dimenticare che nel 2025 festeggeremo l’80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo”.

Le risorse sono già state individuate, sottolinea il presidente, e dopo questo primo passo il prossimo sarà quello di predisporre una modifica della legge regionale 38 del 2002 per prevedere espressamente la programmazione triennale delle attività che permetteranno continuità e stabilità al pregevole lavoro svolto dall’istituto.