Alluvione in Toscana, 68 milioni da Unione Europea

Alluvione in Toscana, arrivano 67.8 milioni dall’Unione Europea in seguito all’alluvione del novembre scorso costata la vita a otto persone in Toscana.

Via libera dal Parlamento Europeo, a Strasburgo, agli aiuti da 1 miliardo di euro dal Fondo di solidarietà Ue per sostenere gli interventi di recupero in cinque Paesi dell’Ue a causa delle inondazioni del 2023. Il pacchetto è stato approvato con 632 voti a favore, 7 voti contrari e 3 astensioni. Gli aiuti del Fondo di solidarietà dell’Unione Europea (Fsue), pari a 1.028.541.689 euro in totale, per l’Italia ammontano in tutto a 446,6 mln, di cui 378,8 milioni di euro per l’Emilia-Romagna a seguito dei danni causati dalle alluvioni del maggio 2023 e altri 67,8 milioni di euro per la Toscana, a seguito delle alluvioni dell’ottobre e del novembre 2023. Alla Slovenia vanno 428,4 milioni per far fronte alle conseguenze delle inondazioni dell’agosto 2023, all’Austria 5,2 milioni, anche in questo caso per le inondazioni dell’agosto 2023. Alla Grecia, infine, toccano 101,5 milioni di euro dopo le inondazioni nel settembre 2023.

Susanna Ceccardi, europarlamentare Lega Salvini: “Il Parlamento Europeo riunito in assemblea plenaria ha approvato lo stanziamento di 68 milioni di euro dal Fondo di solidarietà europeo per l’alluvione che lo sorso anno ha devastato la Toscana. Queste risorse copriranno parte dei costi delle operazioni di emergenza e recupero, tra cui le operazioni di bonifica e la riparazione delle infrastrutture danneggiate. C’è ancora tanto da fare per riparare ai danni economici causati dall’alluvione ma intanto una battaglia, che ho combattuto sin dal giorno successivo a quei tragici fatti, è stata vinta. Sono fiera di aver mantenuto l’impegno che avevo preso con la mia terra”

“Accogliamo con grande soddisfazione l’approvazione da parte del Parlamento Europeo per lo stanziamento di fondi a favore della provincia di Massa, gravemente colpita dalle alluvioni del 2023. I 67,8 milioni di euro destinati alla Toscana rappresentano un supporto cruciale per le nostre comunità, che stanno affrontando enormi difficoltà a causa dei danni subiti. È ora che la Regione dimostri di essere all’altezza dell’impegno, gestendo e distribuendo queste risorse in modo efficace e tempestivo. Non possiamo permetterci ulteriori ritardi. Giani e Monni devono assumere la responsabilità di superare la retorica politica e dedicarsi con serietà alla ricostruzione”, dichiarano l’eurodeputato Francesco Torselli (FdI-ECR), la senatrice Susanna Campione (FdI), il deputato Alessandro Amorese (FdI) e il coordinatore provinciale Marco Guidi (FdI).

Elena Meini, consigliera Regione Toscana, capogruppo consiliare Lega: “Ci auguriamoche, una volta a disposizione, la Regione li destini velocemente alle aree in questione-prosegue il Consigliere. Ci teniamo a ringraziare la nostra europarlamentare Susanna Ceccardi, che, fin dal primo momento, si era attivata con il massimo impegno nella direzione di sollecitare l’Europa a muoversi a sostegno dei territori toscani colpiti dalla pesante ondata di maltempo-conclude la rappresentante della Lega”.