Amministrative Castagneto Carducci, sindaca Scarpellini per il tris.

Amministrative Castagneto Carducci, la sindaca uscente Sandra Scarpellini, Pd, presidente della Provincia di Livorno, si candida per il terzo mandato di sindaca al voto di 8 e 9 giugno 2024.

Terzo mandato a cui il CdM lo scorso gennaio ha dato via libera per i Comuni sotto i 15mila abitanti. Non per quelli superiori a 15mila abitanti.

E Castagneto Carducci, provincia di Livorno, rientra tra i Comuni con meno di 15mila abitanti.

Comuni nei quali, ricordiamo, non è previsto eventuale ballottaggio.

La sindaca uscente Sandra Scarpellini dunque si candida per il terzo mandato. Con lo slogan ‘Oltre il dire il fare’

Sandra Scarpellini: “Mi candido cogliendo l’opportunità del terzo mandato. Per proseguire il lavoro fatto con vicesindaco Valerio Di Pasquale in un binomio che penso di poter dire abbia dimostrato saper tradurre promesse in fatti e di anteporre sempre bene collettivo a qualsiasi percorso personale”.

Poi: “In questi anni insieme a un bel gruppo persone abbiamo realizzato scuole, strade, riqualificato spazi pubblici, dato servizi alle famiglie e opportunità alle persone più fragili. Abbiamo lavorato al turismo. Abbiamo portato in alto il Comune di Castagneto Carducci facendolo diventare coordinatore di tante attività importanti del comprensorio”.

Quindi Scarpellini: “Adesso viene il bello. Con passione, determinazione e con tanta umiltà ci mettiamo di nuovo a disposizione per portare avanti con una buona dose esperienza e di competenze tanto altro. Per far crescere la nostra comunità.

Il prossimo 4 maggio c’è l presentazione della nostra lista nella nostra sede elettorale

Oltre al fare c’è il migliorare. Questo è l’impegno che mettiamo.

I miei principi e valori sono chiari e su quelli si basa da sempre il mio impegno civile.

Sono io come mi avete conosciuto in questi anni. Mettendo tutta me stessa nel prendermi cura della nostra comunità nei giorni belli e in quelli bui come in quelli della pandemia. l’ho sempre fatto con testa e cuore. Sindaca di tutti”