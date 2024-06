Getting your Trinity Audio player ready...

Ballottaggi in Toscana: ecco tutti i 18 sindaci eletti.

Quattro prime cittadine elette con i ballottaggi in Toscana. Sono tutte di centrosinistra: con Sara Funaro a Firenze, hanno la prima sindaca Poggibonsi con Susanna Cenni. Cecina con Lia Burgalassi. Collesalvetti con Sara Paoli

La prima sindaca di Firenze è Sara Funaro che ha battuto il candidato del centrodestra Eike Schmidt con 60,56% dei voti. Schmidt 39,44%.

La sindaca di Poggibonsi è Susanna Cenni, centrosinistra, che ha totalizzato il 60,62% delle preferenze. Battuta Angela Picardi, centrodestra, 39,38%.

A Collesalvetti la nuova sindaca è Sara Paoli, Pd, centrosinistra, che ha preso il 57,43% dei voti battendo Carlo Fredianelli, centrodestra, 42,57%.

Lia Burgalassi sindaca di Cecina. La neo sindaca Pd, 54,08% delle preferenze. Lo sfidante, Salvatore Giangrande, centrodestra, 45,92%.

A Pontedera confermato Matteo Franconi, Pd, centrosinistra. Sconfitta bis dopo il 2019 per Matteo Bagnoli, centrodestra. Franconi eletto con 908 voti di scarto. 5366 per Bagnoli, 6274 per Franconi.

Simone Giglioli, Pd, centrosinistra, confermato sindaco di San Miniato. Giglioli,sostenuto da Pd e lista civica ‘Noi per San Miniato’, ha sconfitto con 53.9% Michele Altini, candidato di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Liberali.

A Piombino vittoria di Francesco Ferrari (centrodestra) che col 57,48% dei voti ha battuto Gianni Anselmi (42,52%).

A Empoli Alessio Mantellassi, Pd, centrosinistra, è il successore di Branda Barnini, Pd. L’ex presidente del Consiglio Comunale, ha vinto il ballottaggio contro Leonardo Masi, candidato della coalizione di sinistra, con il 59,67%.

A Montecatini Terme Claudio Del Rosso, Pd, centrosinistra, sindaco con 8 voti di scarto sul sindaco uscente luca Baroncini, segretario regionale Lega Salvini Pemier. A Del Rosso 3499 voti con 50,06%, a Baroncini 3491 con 49,94%..

A Rosignano Claudio Marabotti è il nuovo sindaco con 55,57% dei voti. Marabotti, Rosignano nel Cuore, M5S, lista Io voto io vinco, ha sconfitto il sindaco uscente Daniele Donati, Pd, Rosignano Attiva, In Comune e Riformisti per il futuro.

Il nuovo sindaco di Ponsacco è Gabriele Gasperini, centrodestra, 55,79%. Vattuto Fabrizio Lupi, centrosinistra

A Calenzano il nuovo il nuovo sindaco è Giuseppe Carovani, che ha vinto il ballottaggio tutto a sinistra col 64,63% delle preferenze, 35,37% per Maria Arena.

Il nuovo sindaco di Borgo San Lorenzo è Leonardo Romagnoli che col 56,64% dei voti ha battuto Cristina Becchi, 43,36%.

Il nuovo sindaco di Figline Valdarno è Valerio Pianigiani, centrosinistra, 58,08%. Per Silvio Pittori, centrodestra, 41,92%.

A Cortona il nuovo sindaco è Luciano Meoni, centrodestra, 60,65% rispetto ad Andrea Vignini, 39,35%.

Ad Agliana confermato sindaco Luca Benesperi, centrodestra, con 53,24% vincente con Guido Del Fante, 46,76%, centrosinistra

Il sindaco di Colle Val D’Elsa è Piero Pii eletto con il 52,54% dei voti. Battuto il candidato del centrosinistra Riccardo Vannetti, 47,46%.