16.1 C
Firenze
giovedì 6 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Caso Manetti, interrogazione ai ministri Nordio e Piantedosi dall’onorevole La Porta

La presenterà anche quando lunedì (10 novembre) si insedierà in consiglio regionale: dubbi su un eventuale intervento del governatore Giani

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
(foto FB)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La deputata di Fratelli d’Italia Chiara La Porta ha presentato un’interrogazione parlamentare ai ministri della giustizia Carlo Nordio e dell’interno Matteo Piantedosi sul caso Manetti.

La Porta è pronta a depositarne un’altra in Regione Toscana lunedì prossimo, non appena insediata.

Nell’interrogazione si chiede “se i ministri siano a conoscenza dei fatti sopra esposti. Se i ministri interrogati siano a conoscenza di eventuali certificati medici allegati al ricorso, da quale professionista siano stati redatti e quando. Se i ministri interrogati siano a conoscenza di eventuali terze persone che non viaggiavano con la dottoressa Manetti ma che siano giunte sul posto dopo l’identificazione ad opera della polizia stradale. Se i ministri interrogati siano a conoscenza se il governatore Giani abbia avuto colloqui di persona o per telefono con le persone coinvolte nella vicenda compresi gli agenti della stradale in servizio e/o loro superiori, i medici che si sono occupati di un eventuale referto o esponenti della Prefettura a qualsiasi titolo”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
16.1 ° C
16.8 °
14.6 °
58 %
1.5kmh
0 %
Gio
15 °
Ven
17 °
Sab
14 °
Dom
14 °
Lun
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1551)ultimora (1444)sport (66)demografica (41)Serie A (13)Regione Toscana (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati