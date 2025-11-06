Caso Manetti, interrogazione ai ministri Nordio e Piantedosi dall’onorevole La Porta

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La deputata di Fratelli d’Italia Chiara La Porta ha presentato un’interrogazione parlamentare ai ministri della giustizia Carlo Nordio e dell’interno Matteo Piantedosi sul caso Manetti.

La Porta è pronta a depositarne un’altra in Regione Toscana lunedì prossimo, non appena insediata.

Nell’interrogazione si chiede “se i ministri siano a conoscenza dei fatti sopra esposti. Se i ministri interrogati siano a conoscenza di eventuali certificati medici allegati al ricorso, da quale professionista siano stati redatti e quando. Se i ministri interrogati siano a conoscenza di eventuali terze persone che non viaggiavano con la dottoressa Manetti ma che siano giunte sul posto dopo l’identificazione ad opera della polizia stradale. Se i ministri interrogati siano a conoscenza se il governatore Giani abbia avuto colloqui di persona o per telefono con le persone coinvolte nella vicenda compresi gli agenti della stradale in servizio e/o loro superiori, i medici che si sono occupati di un eventuale referto o esponenti della Prefettura a qualsiasi titolo”.