Crac ‘L’Unità’, Mazzeo assolto: “Libero dal peso di un’accusa ingiusta”

Processo crac ‘L’Unità’, assolto con formula piena Antonio Mazzeo, Pd, presidente del Consiglio regionale della Toscana.

Antonio Mazzeo: “La sentenza di piena assoluzione perché il fatto non sussiste emessa dal Tribunale di Roma, su richiesta del Pubblico Ministero, di cui sono molto felice, mette in luce la correttezza del mio operato in tutte le attività prese in esame dagli organi inquirenti in questi cinque lunghi anni. La decisione dei giudici ha infatti confermato la mia completa estraneità alla vicenda che ha poi portato alla dolorosa chiusura e al concordato preventivo del quotidiano l’Unità di cui, per sei mesi, ero stato membro del Consiglio d’amministrazione”

Poi Mazzeo: “E’ da oltre cinque anni che aspettavo di ascoltare queste parole che ero certo, prima o poi, sarebbero arrivate.

Quando il giudice del tribunale di Roma le ha finalmente pronunciate, è stata una liberazione e una gioia difficile da spiegare.

Per cinque anni ho dovuto convivere con il peso di un’accusa che sapevo ingiusta e con il desiderio di dimostrare la mia assoluta estraneità alla vicenda che ha portato alla dolorosa chiusura e al concordato preventivo del quotidiano l’Unità, del cui Consiglio d’amministrazione ero stato membro per 6 mesi.

Ho sempre detto che avevo fiducia nella magistratura e che avrei atteso l’esito del processo, certo della mia totale innocenza.

Ho sopportato il peso delle prime pagine dei giornali, delle locandine, dei giudizi sommari sulle pagine social fino addirittura all’etichetta di presunto “impresentabile” a 10 giorni dal voto per le Europee.

Oggi, finalmente, sono libero da un peso che a volte, ammetto, è stato veramente difficile da sopportare. Non posso che esserne felice, straordinariamente felice”.

Poi il presidente Consiglio regionale della Toscana: “Ai miei avvocati Enrico Marzaduri e Nicola Pignatelli e alle tante persone che in questi anni mi sono sempre state vicine voglio dire una volta di più, dal profondo del cuore, grazie.

La fiducia è il dono più prezioso che si possa ricevere e voi non avete mai smesso di dimostrarmela. Non avete idea di quanto sia stato importante sapere di non essere solo ad affrontare questo cammino e questa salita”.