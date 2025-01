Fabrizio Curcio commissario post alluvione Toscana: succede a generale Figliuolo

Curcio, ex capo dipartimento Protezione Civile, nuovo commissario straordinario alla ricostruzione nelle regioni Toscana, Emilia Romagna, Toscana e Marche, colpite dall’alluvione del 2023. Lo ha deliberato il CdM su proposta della premier Giorgia Meloni e sentito il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.

Curcio prende il posto del generale Francesco Paolo Figliuolo. Curcio resterà in carica fino al 31 dicembre 2025

Fabrizio Curcio nel novembre 2023 all’indomani dell’alluvione che ha messo in ginocchio la Toscana con otto vittime, subito in sopralluogo nei luoghi devastati con Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.

Fabrizio Curcio: “È per me un onore e una grande responsabilità ricevere questo incarico. Desidero ringraziare il presidente Meloni e il Governo per la fiducia riposta nella mia persona. Sono consapevole della complessità di questa sfida e lavorerò con determinazione e trasparenza per sostenere le comunità colpite in questo percorso di ricostruzione, nel rispetto delle istituzioni e dei cittadini. Il mio impegno sarà quello di lavorare in sinergia con i presidenti Michele De Pascale, Eugenio Giani e Francesco Acquaroli, così come con tutte le istituzioni locali, per rispondere con efficacia e tempestività alle necessità delle popolazioni coinvolte”.

Poi Curcio: “Al generale Figliuolo va il mio personale apprezzamento per il lavoro svolto con competenza e dedizione, che rappresenta un punto di partenza solido per proseguire il percorso di ricostruzione”.

Generale Figliuolo: ”Desidero esprimere le mie più sentite e sincere congratulazioni all’ingegner Fabrizio Curcio per la sua nomina a commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche. La sua vasta esperienza nel campo della protezione civile e la dedizione dimostrata in numerose emergenze – non ultima quella sulla gestione della pandemia, che ci ha visto lavorare fianco a fianco, con collaborazione e sostegno reciproco nella lotta al coronavirus – rappresentano una garanzia di competenza e impegno per affrontare le sfide che attendono queste regioni”.