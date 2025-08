Elezioni regionali, “clima di fiducia crescente” per il Pd. La coalizione auspica il sì dei Cinque Stelle

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Prosegue la road map del centrosinistra verso le elezioni regionali. Nuovi incontri per il Pd con gli alleati di Avs, +Europa, Azione, Socialisti, Repubblicani, Sinistra Civica Ecologista e Italia Viva. I dem parlano di “clima di fiducia crescente” ma intanto non è ancora sciolto il nodo del nome del candidato governatore.

“Il Partito Democratico della Toscana è impegnato a costruire una coalizione più ampia possibile, al cui interno siano rappresentate tutte le sensibilità dell’area riformista e progressista della nostra regione – è la nota ufficiale del Pd Toscana – Sono stati incontri costruttivi: dai potenziali alleati ad oggi c’è stata una condivisione unanime del percorso con la richiesta di arrivare alla formalizzazione dell’alleanza, con l’auspicio da parte di tutti di creare un campo largo con il Movimento 5 Stelle”.

“Sono stati inoltre analizzati alcuni punti programmatici di ogni forza politica che costituiranno la base per il tavolo della coalizione che verrà convocata appena formalizzata. Nei prossimi giorni proseguiremo le interlocuzioni anche con il Movimento 5 Stelle volto a realizzare un progetto di buon governo per i prossimi cinque anni forte e innovativo, condiviso da tutti, per dare alla Toscana le risposte che merita“.