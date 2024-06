Getting your Trinity Audio player ready...

Europee 2024 Toscana: Pd primo partito. Poi FdI. Boom Avs.

Europee 2024 Toscana: è il Partito democratico il primo partito, i dem guidati da Elly Schlein ottengono in Toscana il 31.90%.

Seguito da Fratelli d’Italia, il partito della leader premier Giorgia Meloni in Toscana prende il 27.44% e sostiene il centrodestra che con Lega Salvini e Forza Italia sta sotto il dato nazionale.

In una Toscana che vede il boom di Alleanza Verdi Sinistra dei leader Bonelli e il pisano Fratoianni, con il 7.55% quarto partito nella regione alle spalle di M5S.

Renzi con Stati Uniti in Europa va oltre il 4%, ma il dato nazionale sotto la soglia i sbarramento lo lascia fuori dall’Europa.

Così come rimangono fuori dall’Europa Calenda con Azione e il livornese Bandecchi con Alternativa Popolare.

Vediamo tutti i risultati in Toscana, dati Viminale.

Vediamo come ha votato la Toscana in Europa.

Dunque Pd 31.90% in Toscana, il dato nazionale per i dem di Schlein è 24.04% Seguito da Fratelli d’Italia con 27.44 in Toscana, partito più votato in Italia con 28.81%

M5S guidato da Giuseppe Conte terza forza alle Europee in Toscana con 8.22%, il dato nazionale è 9.98%.

La vera sorpresa è Alleanza Verdi Sinistra trainata da Ilaria Salis eletta in Europa

Poi Forza Italia-Noi Moderati 6.28, Lega Salvini 6.21%. Il che significa al di sotto del dato nazionale, che per Forza Italia del vicepremier Tajani è 9.68%.

Per il partito del vicepremier Salvini il dato nazionale è 9.07%.

Stati Uniti d’Europa in Toscana 4.80%, il dato nazionale è 3.76% e non c’è ingresso in Europa.

Pace terra dignità di Santoro 3% in Toscana, il dato nazionale è 2.20%.

Azione di Calenda 2.80% in Toscana, il dato nazionale è 3.33%.

Democrazia Sovrana Popolare 0.85% in Toscana, dato nazionale 0.15%.

Libertà di Cateno De Luca 0.57% in Toscana, dato nazionale 1.23%.

Alternativa Popolare di Bandecchi 0.39% in Toscana, dato nazionale 0.39%.