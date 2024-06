Getting your Trinity Audio player ready...

Europee e amministrative 2024, Elly Schlein chiude a Firenze.

Si vota sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.

Elly Schlein, candidata capolista Pd Europee 2024 Circoscrizione Centro, comprendente Toscana, è a Firenze giovedì 6 giugno alle ore 18 in piazza dell’Isolotto. Con la candidata sindaca di Firenze Sara Funaro, i candidati alle Europee 2024, tra cui il sindaco uscente Dario Nardella e il presidente Consiglio regionale Toscana Antonio Mazzeo. I candidati sindaci dei Comuni.

Elly Schlein: “Noi siamo una comunità plurale, l’unica che non è comandata da un capo. E per questo noi possiamo cambiare e riparare anche a nostri errori. Penso che stiamo facendo una bella campagna elettorale riportando il partito dove la sua gente se lo aspetta: tra le persone, nei luoghi di lavoro, nelle aziende che sono in difficoltà e davanti ai luoghi di cura dove c’è bisogno di mettere al centro i diritti fondamentali degli italiani. La risposta è molto calorosa”.

Il Pd Toscana, segretario il deputato Emiliano Fossi, “Ha scelto di chiudere la campagna elettorale in una piazza significativa per Firenze, recentemente riqualificata attraverso un percorso di partecipazione e ascolto della cittadinanza, simbolo di vitalità e socialità nei quartieri della città”.

Dunque la segretaria Pd Elly Schlein sceglie la Toscana anche per la chiusura della campagna elettorale Europee e amministrative 2024.

Così come aveva scelto la Toscana per l’apertura della campagna elettorale: a Livorno il 9 maggio scorso con Luca Salvetti, sindaco uscente nonché candidato sindaco bis.

Poi Shlein in tour elettorale in Toscana era tornata il 26 maggio a Siena, Campiglia Marittima, Venturina, Follonica, Empoli. Per chiudere a Prato con la candidata sindaca Ilaria Bugetti.