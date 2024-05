Getting your Trinity Audio player ready...

Elly Schlein torna in Toscana: la leader Pd in tour elettorale.

Elly Schlein torna in Toscana. La leader nazionale del Partito Democratico domenica 26 maggio in tour elettorale per le amministrative 2024 al voto 8 e 9 giugno.

Un ritorno a distanza di poco più di due settimane in Toscana. Schlein il 9 maggio scorso aveva aperto a Livorno la campagna elettorale col candidato sindaco di centrosinistra Luca Salvetti, sindaco di Livorno uscente, i candidati Europee 2024 Antonio Mazzeo, presidente Consiglio regionale della Toscana, Dario Nardella, sindaco di Firenze.

La giornata in Toscana di Elly Schlein domenica 26 maggio parte da Siena con un intervento alle 9.45 in piazza Indipendenza.

E si conclude a Prato alle 20.30 con la candidata sindaca Ilaria Bugetti.

Poi alle 12 tappa a Follonica, al giardino ex casello idraulico (via Colombo) con il candidato sindaco Andrea Pecorini.

Alle 14 sarà in piazza della Costituzione a Piombino con il candidato sindaco Gianni Anselmi.

Alle 16, alla zona blu di Venturina Terme (via della Fiera), Elly Schlein partecipa a un incontro con la candidata sindaca di Campiglia Marittima Alberta Ticciati.

Alle 18 Schlein con il candidato sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, al circolo Arci di Marcignana (via Val d’Elsa 132).

Ultima tappa alle 20.30 a Prato con la candidata sindaca Ilaria Bugetti ai giardini di via Carlo Marx.

Il cordoglio di Elly Schlein per Massimiliano Pescini, consigliere regionale Pd Toscana, scomparso a 49 anni. “La scomparsa di Massimiliano Pescini è una notizia molto dolorosa per tutta la comunità democratica. Massimiliano era una persona stimata, amata dalla sua comunità, San Casciano, che ha amministrato per tanti anni. Ora era consigliere regionale, rispettato perché sempre corretto e disponibile all’ascolto. È una di quelle persone che ha incarnato e reso sempre visibile l’impegno politico come servizio. Ci stringiamo alla sua famiglia e alla sua comunità”.