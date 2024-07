Getting your Trinity Audio player ready...

CECINA – Giunta sindaca Burgalassi: Bechini vice. Di Pietro presidente Consiglio

Giunta sindaca Burgalassi, prima seduta del Consiglio Comunale di Cecina, Comune in provincia di Livorno, nella centralissima piazza Guerrazzi.

Con giuramento di Lia Burgalassi, Pd, centrosinistra, prima sindaca di Cecina. Presentazione della giunta. Vicesindaco Alessandro Bechini.

Con gli assessori Roberto Gori, Elena Bendetti, Michele Bianchi e Simona Salvadori.

Ed elezione di Domenico Di Pietro presidente Consiglio Comunale. Di Pietro candidato sindaco, oltre 18% al primo turno amministrative 2024, alleato di Burgalassi al ballottaggio con il candidato di centrodestra Salvatore Giangrande.

Vicepresidente Mirta Merli, Fratelli d’Italia, unico partito di centrodestra che è stato eletto in Consiglio Comunale a Cecina.

Fuori Forza Italia e una Lega Salvini artefice di 1.65%.

In Consiglio Comunale i candidati sindaco Giangrande, Federico Pazzaglia, ex segretario Lega, 11.74% al primo turno, e Federico Fulceri, 9.56% al primo turno. Fulceri con ex sindaco Samuele Lippi capolista ‘Noi propositivi’ non eletto.

Dopo l’appello del segretario comunale Antonio Salanitri e l’inno d’Italia, la parola è passata a Roberto Gori in quanto consigliere anziano (il consigliere comunale che ha ottenuto più preferenze)che ha assunto, a norma di legge, la presidenza dell’organo collegiale.

Dopo il giuramento, la neo sindaca Lia Burgalassi ha salutato, ringraziato e illustrato i capisaldi di quello che sarà il suo modo di governare, annunciando che il programma elettorale sarà oggetto della prossima seduta del Consiglio Comunale: “Auguri di buon lavoro a tutti i consiglieri comunali ed al presidente e alla vicepresidente del Consiglio Comunale Domenico di Pietro e Mirta Merli”.

La sindaca Burgalassi ha poi anticipato i nomi di quelli che saranno gli assessori della nuova giunta, che si affiancheranno al vicesindaco Alessandro Bechini.