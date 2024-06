Getting your Trinity Audio player ready...

Lega Salvini Toscana: “Primarie centrodestra per regionali 2025”.

Il direttivo Lega Salvini Toscana, segretario regionale Luca Baroncini, sabato 29 giugno lancia le primarie di centrodestra per le regionali 2025.

Direttivo Lega Toscana dopo il risultato elettorale di Europee e amministrative. Risultato che ha visto l’indipendente generale Vannacci recordman Lega alle Europee. E uscire da molti Consigli Comunali in Toscana il partito di Salvini. Con il riconteggio chiesto a Montecatini Terme dopo il ballottaggio che ha visto il sindaco uscente Luca Baroncini, sconfitto per otto preferenze da Claudio Del Rosso, centrosinistra. Luca Baroncini segretario Lega Salvini Toscana.

Non ancora sciolto il nodo per l’Europa dell’europarlamentare uscente Susanna Ceccardi legato alla scelta di Vannacci, ma sembrerebbe non esserci dubbi per il pass in Europa per l’ex sindaca di Cascina fedelissima di Salvini.

Lega Salvini Toscana propone dunque per le regionali 2025 le primarie di centrodestra con il deputato Andrea Barabotti, compagno di Ceccardi. Ceccardi nel 2020 candidata presidente Regione Toscana, elezioni vinte da Eugenio Giani, Pd, centrosinistra.

Il comunicato Lega Salvini di sabato 29 giugno 2024: “Il direttivo regionale della Lega Toscana tenutosi nella giornata odierna a Firenze ha accolto molto positivamente l’idea lanciata dal nostro deputato Andrea Barabotti di fare le primarie per scegliere il candidato governatore del centrodestra alle prossime elezioni regionali. È una proposta di metodo che mettiamo a disposizione dell’intera coalizione e sulla quale vogliamo confrontarci in modo sereno con i nostri alleati. Queste elezioni d’altronde sono la sfida principale per tutti noi, dobbiamo ripartire dal risultato record ottenuto nel 2020 da Susanna Ceccardi con l’obiettivo di superarlo e vincere. Tramite le primarie, potremmo allargare la partecipazione popolare facendo esprimere i territori e le realtà civiche. Noi siamo pronti a questa ipotesi”.

Poi la nota: “Per quanto riguarda le elezioni europee, ci siamo congratulati con la nostra candidata Susanna Ceccardi per l’eccellente risultato conseguito che l’ha vista come la più votata in Toscana dopo i capilista Meloni e Vannacci, superando per numero di preferenze anche Tajani. Una valanga di voti che testimonia l’assoluto apprezzamento per il grande lavoro che ha fatto in Europa. A livello di elezioni comunali, abbiamo registrato con enorme soddisfazione lo storico risultato ottenuto dalla Lega a Ponsacco, un Comune conquistato dopo 75 anni di ininterrotto dominio della sinistra. Inoltre, abbiamo riconfermato diversi sindaci, segno che la Lega sa amministrare bene e ha una classe dirigente locale matura e competente. Resta il ‘nodo’ di Montecatini, il cui risultato è ad oggi incerto e su cui non molleremo di un centimetro. Serve chiarezza e per questo abbiamo fatto ricorso. Siamo fiduciosi che dal riconteggio possa emergere una realtà diversa da quella uscita ‘a caldo’ dalle urne”.