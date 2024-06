Getting your Trinity Audio player ready...

MONTECATINI TERME – Del Rosso vince a Montecatini: battuto sindaco uscente Baroncini

Claudio Del Rosso vince a Montecatini Terme. Battuto il sindaco uscente Luca Baroncini.

Ballottaggio al fotofinish, con otto preferenze in più a favore di Del Rosso, centrosinistra, Pd con M5S nei confronti di Baroncini, centrodestra, segretario Lega Salvini Toscana.

Claudio Del Rosso: “Mi ha appena chiamato Luca Baroncini per complimentarsi del risultato, lo ringrazio per la lealtà e la correttezza.

Abbiamo un giorno per essere felici e tutto il resto del tempo per stare preoccupati. Ringrazio chi mi ha sostenuto dal primo minuto. Chi c’era quando pioveva forte. State pronti ci sarà ancora bisogno di voi, chi c’era senza apparire, chi ci ha creduto e non ha mollato mai. Un pensiero ai miei genitori ed ai miei figli, la mia vita.

Grazie evviva Montecatini Terme”.

Luca Baroncini al primo turno aveva ottenuto poco più del 33% pari a 2.944 voti. Al ballottaggio ne ottiene 3.491. dieci voti in più di Del Rosso era andato al ballottaggio con il 27.2% pari a 2.373 voti, appenadi Edoardo Fanucci, capogruppo consiliare uscente Italia Viva. Al ballottaggio ne ottiene 3.499. Una doppia sfida che si è dunque giocata a Montecatini sulla manciata di voti di differenza.

Luca Baroncini dunque sconfitto al ballottaggio dopo non essere stato votato al primo turno dai due terzi dei cittadini. Nel 2019 il segretario Lega Salvini Premier Toscana vinse al primo turno turno a soli 34 anni con il 57.8% e oltre il 39% dalla sua Lega.