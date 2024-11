Getting your Trinity Audio player ready...

Medico base persone senza fissa dimora: Senato approva disegno di legge a prima firma Marco Furfaro. Medico base per senza fissa dimora. Il Senato ha approvato all’unanimità il disegno di legge che ha come primo firmatario Marco Furfaro, Pd, deputato toscano di Pistoia. Diritto di assistenza sanitaria a oggi negato in quanto collegato alla residenza anagrafica, ricorda Fnomceo. Furfaro via social: “Sono emozionato come poche altre volte, non lo nascondo.

Perché in una giornata difficile per il mondo intero, c’è una buona notizia per l’Italia: il Senato ha approvato all’unanimità e in via definitiva la mia proposta di legge per riconoscere alle persone senza dimora il diritto al medico di base.

Una proposta per cui mi sento di ringraziare Antonio Mumolo, presidente di ‘Avvocato di strada’, che con me e altre associazioni si è battuto contro questa ingiustizia.

Parliamo, pensate, di oltre centomila persona. Centomila persone a cui, prima di oggi, veniva negato il più basilare dei diritti: quello alla cura.

In Italia, infatti, si verificava un’ingiustizia nell’ingiustizia: le persone, perdendo la casa, perdevano la residenza. E dunque il diritto al medico di base.

Un vero e proprio cortocircuito che portava lo Stato ad accanirsi su chi non aveva nemmeno un tetto: genitori che finiscono a vivere in macchina, donne che scappano di casa perché vittime di violenza, persone senza lavoro che un tetto non possono permetterselo.

Da oggi, finalmente, non sarà più così. Da oggi, finalmente, lo Stato si prenderà cura proprio di tutti. Anche di chi ha meno di niente. Da oggi, si sana una delle ingiustizie più atroci e si applica nient’altro che la Costituzione.

Da oggi, la vita di tante persone sarà un po’ più giusta e migliore”.

Filippo Anelli, presidente Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri: “Finalmente anche le persone senza fissa dimora potranno avere un medico di famiglia. Si colma così un vuoto di tutela che contrastava con gli articoli 3 e 32 della Costituzione e con i principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale, in base ai quali l’assistenza sanitaria va garantita in maniera uguale a tutti coloro che risiedono o dimorano nel territorio della Repubblica, senza distinzione di condizioni individuali o sociali. Si tratta di un atto di civiltà di una legge lungamente attesa che garantisce un’adeguata assistenza sanitaria anche alle persone che non hanno una residenza fissa, cui sinora era negata la possibilità di iscriversi nelle anagrafiche delle Asl e di scegliersi un medico di famiglia. Un grazie, dunque, a tutti i parlamentari che, al di là delle diverse appartenenze politiche, hanno espresso in questa legislatura così celermente e convintamente il loro sì. In particolare, all’onorevole Marco Furfaro, primo firmatario, all’onorevole Marcello Gemmato che tanto si è speso per superare le difficoltà burocratiche e di finanziamento della norma, e ai due relatori, Cappellacci alla Camera e Minasi al Senato”.

“Questo provvedimento è frutto di un grande lavoro di squadra per garantire anche ai più fragili, a coloro che rischiano di vivere ai margini della società, il diritto fondamentale alla salute e a poter fruire del Servizio sanitario nazionale, che si conferma così formidabile fattore di coesione sociale e di abbattimento delle disuguaglianze. Il provvedimento avrà anche ricadute positive in termini di salute pubblica perché è nella miglior salute dell’individuo che si crea il fondamento della salute della collettività. L’auspicio è che, in futuro, si ampli l’area di applicazione della norma, per dare pieno compimento ai principi guida di universalità, uguaglianza ed equità che al nostro Ssn danno forma e significato”.