Partita del cuore, Renzi e l’abbraccio a Schlein: “Affinità calcistica”-

La foto dell’abbraccio con Elly Schlein che ha fatto il giro del web l’ha postata lo stesso Matteo Renzi via social.

E in campo il senatore toscano leader di Italia Viva con un assist perfetto ha mandato in gol la segretaria Pd.

E la Partita del cuore tra Nazionale Cantanti capitanati da Enrico Ruggeri e la Nazionale dei politici di scena a L’Aquila ‘Capitale della Cultura 2026’ trasmessa da Rai Uno mercoledì 17 luglio sera ha vinto la prima serata.

Il senatore toscano leader di Italia Viva nonché ex premier ed ex segretario Pd: “La foto dell’abbraccio con Schlein? Ci siamo scambiati assist reciproci, abbiamo avuto una buona affinità calcistica là davanti”.

Non posta la stessa foto Elly Schlein, che commenta: “Lo sport è inclusione. Siamo qui per una buona causa. La Partita del cuore tra la Nazionale cantanti e la Nazionale della politica, l’ha vinta la solidarietà”.

La Partita del cuore l’hanno vinta ai rigori i politici capitanati dal presidente della Camera Fontana. Tutti in campo insieme per l’ospedale pediatrico Bambino Gesù a prescindere dal partito di appartenenza, in panchina il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Match winner il leader del Movimento 5 Stelle, l’ex premier Giuseppe Conte.

In squadra l’ex campione Damiano Tommasi, ora sindaco di Verona.

Nazionale cantanti presieduta e capitanata da Enrico Ruggeri, in panchina il tecnico Al Bano.

Enrico Ruggeri via social: La Partita del Cuore ha stravinto la serata. La gente si è divertita, è stato utile stemperare il clima di tensione e di aggressività che troppo spesso si respira nello scenario politico. Assieme a Gianluca Pecchini e a Paolo Vallesi abbiamo lavorato per mesi a questo progetto, aiutati dalle ragazze della nostra struttura e da tanti amici che hanno speso il loro tempo per questa piccola grande impresa. Adesso vediamo il risultato delle donazioni al 45585, avete ancora tempo per aiutare i ‘nostri’ bambini. Grazie a tutti.

Giuseppe Conte match winner: “È stata una bellissima festa quella che si è svolta nel segno della solidarietà a L’Aquila: è stata per me una gioia e un onore partecipare alla Partita del Cuore il match fra la Nazionale della Politica e la Nazionale Cantanti. La cosa più importante è che abbiamo contribuito ad aiutare il reparto pediatrico dell’Ospedale San Salvatore de L’Aquila e il Bambin Gesù di Roma. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile questa bella iniziativa.

Emozionato il deputato toscano Marco Furfaro, braccio destro Pd di Elly Schlein, in campo col suo bambino: “La partita del cuore. Uniti, per i bambini. Per curarli, per loro felicità. Che bello giocare con le mie amiche e compagne. E l’emozione più grande entrare in campo con Mattia”.