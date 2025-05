Regionali, proseguono i colloqui del Pd per allargare la coalizione

FIRENZE – Proseguono i contatti in vista delle prossime elezioni regionali. Il Pd ha incontrato Sinistra Italiana, Movimento Cinque Stelle e LibDem.

“Gli incontri di oggi con le forze politiche con cui vogliamo costruire la coalizione di centrosinistra in vista delle prossime elezioni regionali sono stati positivi – afferma in una nota il portavoce del Pd Toscana Diego Blasi – Con Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle c’è sintonia, così come con LibDem e con gli altri partiti che stiamo incontrando in questi giorni”.

“Il Pd sta lavorando per aprire una nuova fase politica e per costruire un nuovo progetto di governo per la Toscana – continua Blasi – È chiaro che l’attuale perimetro politico del governo regionale non basta. Dobbiamo allargare, senza porre veti, tenendo conto dei cambiamenti avvenuti in questi anni. Difesa della sanità pubblica, contrasto al lavoro povero, nuovi diritti: la Toscana farà la sua parte partendo da questi pilastri”.

“Come ha già dichiarato il segretario regionale Emiliano Fossi – conclude Blasi – vogliamo fare della nostra regione il laboratorio più avanzato dell’alternativa al governo Meloni“.