Regionali Toscana, Forza Italia candida deputate Bergamini, Mazzetti, Tenerini

Getting your Trinity Audio player ready...

Regionali Toscana, Forza Italia candida tre deputate alla guida di altrettanti collegi per le elezioni regionali in Toscana.

Sono Deborah Bergamini, di Viareggio, vicesegretaria nazionale del partito guidato dal vicepremier Tajani nonché candidata presidente di Forza Italia sul tavolo del centrodestra per le regionali in Toscana insieme a Marco Stella, consigliere regionale e coordinatore toscano FI.

Bergamini sarà capolista di Forza Italia nel collegio di Lucca.

Erika Mazzetti, di Prato, sarà capolista di Forza Italia nel collegio di Prato.

Chiara Tenerini, di Cecina, provincia di Livorno, sarà capolista di Forza Italia nel collegio di Livorno

Marco Stella: “Abbiamo consapevolezza che questa è una Toscana da cambiare, e abbiamo consapevolezza che le nostre tre parlamentari con la loro candidatura danno dimostrazione di un’appartenenza fortissima al nostro partito, e anche un segnale alle altre forze del centrodestra. Forza Italia ci crede, lo dice da mesi. Io non ho dubbi che anche in Toscana andremo insieme, memori dell’insegnamento del nostro fondatore, Silvio Berlusconi; certo, ora il tavolo nazionale si dovrà riunire, lo dovrà fare in maniera veloce e scegliere la donna o l’uomo migliore”.

Deborah Bergamini: “Noi intendiamo presentarci all’appuntamento con le elezioni regionali con la miglior squadra e con il programma più convincente perché sappiamo che è in salita, ma sappiamo anche che finalmente possiamo strappare la Toscana alla sinistra, che qua ha sempre governato. Con Forza Italia al governo della Regione, abbasseremo l’Irpef e scardineremo il sistema dei poltronifici, investendo i soldi risparmiati nel fare impresa e creare lavoro. Sappiamo che i toscani sono pronti ad un cambiamento e proprio per questo abbiamo deciso di metterci la faccia a tutti, di impegnarci tutti. Questa sarà una campagna elettorale corale per Forza Italia”.

“E’ arrivato il momento di scardinare quel blocco di potere ideologico che, in Toscana, strozza lo spirito sviluppo e la possibilità di competere. Dobbiamo scongiurare gli effetti dell’ulteriore spostamento a sinistra che l’attuale presidente della Regione Eugenio Giani sta effettuando, mettendosi a braccetto con la Cgil per assicurarsi più consenso e che porterà ulteriori mortificazioni per le imprese e per la creazione del lavoro.

Per questo motivo ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni regionali e sarò capolista nel collegio di Lucca. In questi anni, Forza Italia ha fatto un grande lavoro, sul piano dei progetti, delle idee, dell’ascolto. Abbiamo dimostrato di essere una squadra coesa e molto concentrata sulle cose da fare, in cui ognuno ha portato il proprio contributo. Ora dobbiamo compiere un passo in più: trasformare tutto questo in un percorso di governo regionale.

Ci sarò anche io in prima persona, per i toscani, i miei concittadini, nella mia terra. Dobbiamo spezzare quel grumo di potere che la sinistra ha costruito in questi decenni e riportare la libertà, il merito, il futuro anche nella nostra regione”.

Erika Mazzetti:

“Una scelta giusta, importante, non solo di rappresentanza, ma di coerenza nei confronti del partito. La Toscana è governata da una sinistra che ha portato a un declino su tutti i fronti: imprenditoriale, infrastrutturale, e su quello della sicurezza. Le imprese nella nostra regione continuano a diminuire, c’è preoccupazione. Con i nostri sindaci, i nostri dirigenti e i nostri consiglieri siamo scesi in campo perché Forza Italia è l’unico partito del centrodestra che può aggregare realtà composite, società civile, mondo imprenditoriale, mondo associativo”

Chiara Tenerini: “Ho accettato di candidarmi per senso di appartenenza, per contribuire al buon risultato di Forza Italia. Non mi sono sottratta a nessuna candidatura, è quello che ci ha insegnato il presidente Berlusconi ed è quello che continua a insegnarci il nostro segretario nazionale Tajani. Noi ci mettiamo a disposizione dei territori da cui proveniamo, la nostra è chiaramente una candidatura di servizio. Vogliamo dimostrare che questa pluralità di impegni è una chiamata alle armi, Forza Italia crede davvero nella vittoria, e ci impegneremo a fondo per provare a prevalere su una sinistra che governa la Toscana da troppo tempo, con risultati negativi”.