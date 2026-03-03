Si intensifica la campagna per il sì al referendum, il ministro Nordio in Toscana il 16 marzo

FIRENZE – “Da Firenze ieri è entrata nel vivo la campagna regionale di Fratelli d’Italia toscana per il referendum, con l’incontro, che ha visto la partecipazione di più di 150 persone, al quale hanno preso parte alcuni esponenti del comitato per il Sì, il giudice Giacomo Rocchi, Maurizio Giustini, Paola Pantalone, oltre a parlamentari e consiglieri regionali di Fratelli d’Italia”. Lo scrive, in una nota, il deputato e coordinatore regionale toscano di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti.

“Il 16 marzo – dice – il ministro della Giustizia Carlo Nordio sarà in quattro città toscane, a Grosseto, Pistoia, Prato e Firenze e siamo al lavoro per organizzare, ancor più capillarmente, un calendario di eventi ed incontri tematici in tutta la regione per spiegare l’importanza, nelle prossime settimane, di questo appuntamento referendario. La nostra è e sarà, infatti, una mobilitazione massima in tutti i comuni, in tutte le città, in tutti i territori perché, come emerso anche durante l’incontro fiorentino, la riforma della giustizia è una battaglia di civiltà, e rappresenta l’allineamento dell’Italia, unica insieme alla Grecia a non prevedere la separazione delle carriere, a tutti i paesi dell’Ue. La prolusione del giudice Rocchi durante l’incontro di Firenze è stata, al riguardo, emblematica; oggi una certa magistratura si percepisce come sorvegliante etico del governo, senza averne alcun titolo. Contributi simili, illustrati dagli addetti ai lavori, ci portano non solo a sostenere una giustizia giusta per tutti i cittadini ma ad esprimere, con sempre più volontà e convinzione, le ragioni del sì”.