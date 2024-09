Getting your Trinity Audio player ready...

Susanna Cenni presidente Anci Toscana. Ferrari vicepresidente

La sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni presidente di Anci Toscana, il sindaco di Piombino Francesco Ferrari vicepresidente.

I nuovi vertici di Anci Toscana eletti durante l’assemblea congressuale di Anci Toscana, che si è tenuta mercoledì 18 settembre nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, presenti oltre 150 tra sindaci e amministratori. La sua era una candidatura unitaria. Eletto il nuovo direttivo.

Susanna Cenni riceve il testimone da Matteo Biffoni, presidente uscente e sindaco uscente di Prato.

Simone Gheri confermato direttore.

Le congratulazioni di Eugenio Giani: “Congratulazioni a Susanna Cenni, da oggi nuova Presidente di Anci Toscana! Sindaca di Poggibonsi e amministratrice di grande esperienza, ha sempre saputo coniugare dialogo e concretezza. Un incarico prestigioso, frutto della fiducia dei sindaci toscani, con i quali sono sicuro che collaboreremo per fare un grande lavoro”.

Antonio Mazzeo: £Fare il sindaco è uno dei mestieri più difficili e nobili: significa prendersi cura di tutti i cittadini, tenendo ferma la bussola su quei valori di solidarietà e attenzione al bene comune. È essenziale che le politiche regionali siano in sinergia con i Comuni. Per questo, in questi anni, abbiamo rafforzato il rapporto con ANCI e i Comuni toscani, promuovendo riforme che ne valorizzino il coinvolgimento nei processi decisionali.

L’augurio per il futuro è che ogni Comune possa continuare a garantire servizi efficaci e vicini ai cittadini, questo potrà avvenire pienamente se il governo chiuderà la stagione dei tagli per aprire quella degli investimenti.

Buon lavoro a tutti i sindaci e ai membri di Anci Toscana. Grazie a Matteo Biffoni per aver guidato l’associazione in questi cinque anni e un augurio di buon lavoro alla nuova presidente Susanna Cenni per le prossime importanti sfide del futuro. Insieme possiamo continuare a costruire una Toscana sempre più aperta, inclusiva e solidale” .

Susanna Cenni

: “Ringrazio i colleghi e le colleghe per la fiducia. Iniziamo un percorso che dovrà vederci lavorare assieme, piccoli, grandi, medi Comuni, con un medesimo obiettivo che è quello fare del nostro meglio per rendere strumenti, bilanci e norme più adeguati a rispondere pienamente alle nostre comunità. Comunità di cui siamo i primi interlocutori e di cui dobbiamo, per primi, prenderci cura affrontando criticità e trovando soluzioni. Oggi qualsiasi riforma si intenda fare a livello nazionale e regionale, è necessario che veda un ruolo forte, chiaro ed attivo dei sindaci”.

“Nel tempo, anche da altri livelli istituzionali, ho seguito e apprezzato i temi, le istanze, le battaglie di Anci Toscana. Un patrimonio enorme che abbiamo costruito e che adesso dobbiamo far crescere ancora. Fra i temi da affrontare c’è quello della fiscalità locale, prevedendo per i Comuni maggiore possibilità di decisione e di autonomia, il necessario patto politico-istituzionale fra le città e le aree interne della Toscana che offra ad ogni Comune pari dignità, l’opportunità di incentivare le Unioni e le gestioni associate, proprio perché occorre lavorare insieme. Oggi, inoltre, alla guida di tanti Comuni ci sono donne e credo che questo rappresenti, pur nella differenza dei punti di vista, una possibilità ancor più forte di costruire risposte mirate ai temi della violenza di genere e della parità in ogni ambito della vita economica, sociale, civica”.

“Ringrazio chi ha proposto la mia candidatura, chi mi ha sostenuto e votato. Grazie a Simone Gheri, pilastro fondamentale di Anci e a Matteo Biffoni per il grande lavoro e la grande capacità di rappresentanza che ha saputo esprimere. Grazie a chi mi ha accompagnerà in questo percorso che costruiremo insieme”.

Francesco Ferrari: “Sono molto fiero di essere stato scelto come vicepresidente di Anci Toscana durante l’assemblea congressuale di oggi.

Si tratta di una realtà unica in termini di supporto e tutela degli Enti locali. Consente a noi sindaci di fare rete e agire sinergicamente. I Comuni, infatti, sono l’istituzione più vicina ai cittadini e i sindaci sono il primo presidio sui territori, coloro ai quali ci si rivolge per ogni genere di problema o difficoltà. Grazie ad Anci possiamo costruire percorsi condivisi per affrontare queste criticità in modo costruttivo e dare risposte univoche ai cittadini. Credo molto nella mission di Anci e sono orgoglioso e grato di questo nuovo compito insieme alla nuova presidente Susanna Cenni: lo affronterò con senso di responsabilità nella consapevolezza che non si tratta di uno strumento politico ma di un mezzo efficace per fare rete e portare avanti le istanze degli Enti locali”.

Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo, vicepresidente vicario:

Ghinelli:

“Per me questi ultimi cinque anni, vissuti come sindaco e vicepresidente vicario, sono stati un’esperienza indimenticabile. Ancora di più gli ultimi mesi, in cui ho avuto l’onore di essere alla guida dell’associazione in vista di questa assemblea, dopo il voto delle elezioni amministrative. Ho potuto constatare la forza, l’impegno, l’importanza, l’autorevolezza di Anci Toscana; ho verificato di persona il modo di lavorare, la disponibilità, la volontà concreta di essere a fianco e al servizio dei Comuni e degli amministratori. E qui non posso non ringraziare di cuore il presidente Matteo Biffoni, che si è speso con grandissima generosità in un ruolo prestigioso e complesso, ed è stato per tutti noi un riferimento sicuro e fidato, al di là delle appartenenze e degli orientamenti politici. E’ grazie a lui, al suo approccio e alle sue decisioni, e a tutta la struttura dell’associazione, a partire dal nostro direttore Simone Gheri, che oggi Anci Toscana è riconosciuta, apprezzata ed è diventata per molti aspetti un modello a livello nazionale. Un grosso in bocca al lupo e auguri di buon lavoro al sindaco di Poggibonsi Susanna Cenni, neo presidente Anci Toscana”.

Susanna Cenni, già deputata Pd, è stata eletta sindaca di Poggibonsi alle amministrative 2024.

Questi i componenti del nuovo consiglio direttivo:

Susanna Cenni sindaca di Poggibonsi

Giampiero Fossi sindaco di Signa

Alberta Ticciati sindaca di Campiglia Marittima

Serena Arrighi sindaca di Carrara

Luca Salvetti sindaco di Livorno

Ilaria Bugetti sindaca di Prato

Roberta Casini sindaca di Lucignano

Michelangelo Betti sindaco ci Cascina

Alessio Mantellassi sindaco di Empoli

Federico Balocchi sindaco di Santa Fiora

Raffaella Mariani sindaca di San Romano Garfagnana

Gilda Diolaiuti sindaca di Pieve a Nievole

Nicola Armentano consigliere comunale di Firenze

Alessandro Ghinelli sindaco di Arezzo

Francesco Ferrari sindaco di Piombino

Matteo Arcenni sindaco di Terricciola

Michele Conti sindaco di Pisa

Riccardo Megale assessore comunale di Grosseto

Manuela Del Grande sindaca di Santa Maria a Monte

Mario Pardini sindaco di Lucca