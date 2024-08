Basket, presentati i calendari di A2 e B. La Libertas Livorno parte a Cento

Getting your Trinity Audio player ready...

ROMA – La Lega Nazionale Professionisti ha pubblicato i calendari di basket di serie A2 e serie B.

In A2 c’è la neopromossa Libertas Livorno, che inizierà in trasferta, il 29 settembre, sul parquet di Cento. Esordio in casa la settimana successiva, il 2 ottobre con la Reale Mutua Torino. Il primo mese di gare si conclude con la trasferta a Vigevano del 6 ottobre e con una delle gare più distanti da casa: il match a Nardò del 13 ottobre. Turni infrasettimanali (tutti di mercoledì) il 2 e il 16 ottobre, il 6 e il 13 novembre, il 15 e il 29 gennaio e il 19 e il 26 febbraio. Una sola la sosta, domenica 16 marzo, per la Final Four di Coppa Lnp.

La stagione si aprirà con la Final Four di Supercoppa Lnp che quest’anno si disputa al Modigliani Forum di Livorno, da sabato 21 a domenica 22 settembre. Le semifinale in programma sabato 21 settembre. Per la A2 alle 14 si gioca Cantù – Orzinuovi, alle 18,30 Fortitudo Bologna – Forlì. Per la serie B alle 16,15 Fabo Herons Montecatini contro Roseto, alle 20,45 Pielle Livorno con Ruvo di Puglia. Le finali domenica alle 16,30 per la serie B e alle 19,15 per la A2.

Pubblicato anche il calendario della serie B. Anche qui si inizia il 29 settembre e le toscane sono impegnate nel girone B, quello del sud. Nella prima giornata Fabo Herons Montecatini esordisce a Cassino, il Golfo Piombino a Salerno. La T Tecnica Gema Montecatini sarà in trasferta a San Severo, la Pielle Livorno inizia sul parquet amico con Sant’Antimo mentre per l’Umana Chiusi c’è Jesi.

Nella seconda giornata Fabo Herons esordisce in casa con la Virtus Roma, Golfo Piombino al derby con la Pielle Livorno. Anche per la T Tecnica Gema Montecatini è derby contro l’Umana Chiusi.

Anche in questo caso turni infrasettimanali (tutti di mercoledì) il 2 e il 16 ottobre, il 6 e il 13 novembre, il 15 e il 29 gennaio e il 19 e il 26 febbraio. Una sola la sosta, domenica 16 marzo, per la Final Four di Coppa Lnp.