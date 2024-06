Bettiol campione italiano: al Tour con la maglia tricolore

Getting your Trinity Audio player ready...

Alberto Bettiol campione italiano, il ciclista di Poggibonsi vince il titolo in casa, lungo le strade della Toscana.

Sul traguardo di Sesto Fiorentino, a poca distanza dalla casa di Alfredo Martini, l’indimenticato grande ct della Nazionale di ciclismo a cui è dedicata questa edizione della corsa tricolore, Alberto Bettiol è campione italiano.

Alberto Bettiol sarà protagonista con la maglia tricolore del Tour de France al via da Firenze il 29 giugno.

L’alfiere della EF Education-EasyPost ha lanciato l’azione decisiva nell’ultimo passaggio su Monte Morello, staccando di una manciata di secondi i compagni di fuga Lorenzo Rota e Edoardo Zambanini, rispettivamente secondo e terzo.

Bettiol: “Non mi aspettavo di andare così forte. Dopo la caduta in Svizzera è stato duro riprendere il ritmo. Ma questa corsa mi ha dato le giuste motivazioni e il fatto di portare il tricolore sulle spalle al Tour mi rende veramente orgoglioso. Mi fa piacere aver vinto ad una corsa dedicata ad Alfredo Martini, che è sempre stato per me un punto di riferimento”

Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Ciclistica Italiana: “Alberto si merita questa maglia. E’ uno dei nostri corridori più talentuosi e il fatto che abbia vinto da favorito rende la sua impresa ancora più difficile. Averlo visto all’opera, con una condizione non ancora ottimale, ci conforta e ci fa ben sperare per il futuro a cominciare dal Tour, al quale parteciperà con la maglia tricolore sulle spalle. Questa, per tutto il movimento ciclistico italiano, è la soddisfazione maggiore”.