Cresce l’attesa per la stagione di serie D: pubblicati i calendari

ROMA – Si alza il sipario sulla nuova stagione di serie D. Dopo i gironi ufficiali soo stati presentati i calendari.

Nel girone D prima in casa per il Tau Calcio con il San Marino e per lo Zenith Prato con lo United Riccione. Partono fuori casa la Pistoiese con il Fiorenzuola, il Tuttocuoio con il Lentigione, il Prato sul terreno di gioco del Ravenna.

Questa la prima giornata del girone E: Fezzanese – Seravezza Pozzi, Figline – Sangiovannese, Flaminia Civitacastellana – Aquila Montevarchi, Follonica Gavorrano – Livorno, Fulgens Foligno – Terranuova Traiana, Grosseto – Orvietana, Ostia Mare Lido – Ghiviborgo, San Donato Tavarnelle – Siena, Sporting Trestina – Poggibonsi.

Qui il calendario del girone D

Qui il calendario del girone E

La stagione regolare si aprirà, dunque, l’8 settembre per arrivare alla sosta natalizia dopo l’ultima giornata del girone d’andata prevista il 22 dicembre, giro di boa il 5 gennaio con la prima di ritorno. Il campionato si prenderà una nuova pausa subito dopo il turno del 9 marzo per dare spazio agli impegni della Rappresentativa serie D alla Viareggio Cup.

Due i turni infrasettimanali che riguarderanno tutto il campionato: il 23 ottobre (ottava giornata, decima gironi A, B e C) e l’anticipo pasquale del 17 aprile (32esima giornata, 36esima dei gironi A, B e C). Quattro, invece, quelli programmati nei tre gironi a 20 squadre: 18 settembre (terza giornata), 2 ottobre (sesta giornata), 15 gennaio (22esima giornata) e 29 gennaio (25esima giornata).

Per quanto concerne l’orario di svolgimento, le gare inizieranno alle 15 fino al 27 ottobre quando poi si passerà alle 14.30. L’orario tornerà alle 15 a partire dal 30 marzo, mentre nella post season scatterà in avanti alle 16.