Da Cecina a serie B: premiato Pagliuca, tecnico Juve Stabia

Da Cecina a serie B. Guido Pagliuca, tecnico artefice della promozione in serie B della Juve Stabia, è stato ricevuto in Comune a Cecina, provincia di Livorno dalla commissaria straordinaria Vincenza Filippi.

L’allenatore cecinese ha condotto in B con tre giornate d’anticipo rispetto al termine della

stagione appena conclusasi il team campano di Castellammare di Stabia.

Guido Pagliuca ha indossato i colori del Cecina dal 1993 al 1996. Dal 2005 al 2009 ha allenato il settore giovanile e nella stagione 2009-2010 la prima squadra in Serie D.

Vincenza Filippi: “Mi complimento per i risultati di eccellenza che hanno permesso alla squadra di raggiungere l’ambito passaggio di serie. Conosco quei territori e conosco i campani, un popolo dalle tradizioni forti che si impegna e lavora per raggiungere risultati importanti, così come hanno fatto i giocatori della squadra che lei allena. I cecinesi, suoi compaesani, le sono grati per aver permesso a questa cittadina di salire alle cronache sportive nazionali grazie all’eccellente risultato che ha raggiunto con i suoi giocatori”.

Guido Pagliuca: “Cerco di trasmettere ai miei ragazzi i valori morali e la voglia di divertirsi. Arrivando a Castellamare di Stabia con la famiglia, proprio un anno fa, siamo stati

accolti molto bene e la città è attorno alla squadra, la sostiene e così i miei ragazzi sono

motivati e incentivati a fare bene e sempre meglio”.

Al termine dell’incontro ufficiale Vincenza Filippi ha consegnato a Pagliuca, a nome

della cittadinanza, un attestato e un piccolo dono simbolico in segno di riconoscenza, per aver portato in alto il nome del territorio.