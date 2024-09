Getting your Trinity Audio player ready...

Gran finale Diamond League: Fabbri e Iapichino a Bruxelles

Gran finale Diamond League, Leonardo Fabbri e Larissa Iapichino tra i grandi protagonisti di scena a Bruxelles venerdì 13 e sabato 14 settembre.

Diretta Rai Sport

È l’ultimo atto per la lunga stagione internazionale dell’atletica culminata von le Olimpiadi di Parigi. Il Memorial Van Damme di Bruxelles celebra venerdì e sabato la finale della Wanda Diamond League, l’evento che incorona i 32 vincitori del ‘Diamante’, il simbolo del massimo circuito mondiale. Non contano i punti accumulati nelle precedenti quattordici tappe: chi vince la finale, vince tutto.

Tra le star il fenomeno dell’asta Duplantis.

Saranno otto gli azzurri presenti (più una). Tra loro l’oro mondiale, europeo e olimpico di Tokyo Gianmarco Tamberi, due volte campione della Diamond League nelle finali di Zurigo del 2021 e 2022.

Il bronzo olimpico del lungo Mattia Furlani, unico tra gli italiani ad aver vinto medaglie in tutti e tre i grandi appuntamenti dell’anno, dai Mondiali di Glasgow (argento) passando per gli Europei di Roma (argento) fino al terzo posto dei Giochi di Parigi.

Il vicecampione mondiale e campione europeo Leonardo Fabbri in una nuova sfida tra giganti del peso con Ryan Crouser.

Il campione di Bagno a Ripoli può incrementare il fantastico dato dei 34 lanci superiori ai 22 metri in stagione, un totale di 37 in carriera: solo il primatista Ulf Timmermann meglio di lui, per ora, nella storia d’Europa in questa particolare statistica (39 lanci). In gara i primi sei di Parigi: anche il bronzo Rajindra Campbell (Giamaica), il quarto Payton Otterdahl (Usa) e il sesto Chukwuebuka Enekwechi (Nigeria).

Nel lungo, Larissa Iapichino, argento europeo, torna a saltare per la prima volta dopo il quarto posto dei Giochi di Parig. Tra le medagliate olimpiche del lungo ritrova il bronzo Jasmine Moore (Usa).

DIRETTA TV – Le finali della Wanda Diamond League 2024 saranno trasmesse in diretta nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 settembre: venerdì dalle 20 alle 22 su RaiPlay Sport 1 (differita RaiSport dalle 22) e Sky Sport Uno, sabato dalle 20 alle 22 su RaiSport e Sky Sport Arena. Diretta integrale su Sportface TV (tv.sportface.it) dalle 20 alle 22 per le due giornate.