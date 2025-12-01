10.5 C
Firenze
martedì 2 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Dalla Bulgaria alle Dolomiti: nasce il 109esimo Giro d’Italia. C’è la ‘tappa Bartali’ in Toscana

Svelato il tracciato della prossima corsa rosa: partenza inedita dall'Est Europa. Cronometro sul litorale tirrenico dedicata al grande Gino. Arrivo nella capitale

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Dalla Bulgaria alle Dolomiti: nasce il 109esimo Giro d'Italia. C'è la 'tappa Bartali' in Toscana
Dalla Bulgaria alle Dolomiti: nasce il 109esimo Giro d'Italia. C'è la 'tappa Bartali' in Toscana (foto LaPresse per comunicato Rcs)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

ROMA – Il velo è caduto. Nella cornice dell’Auditorium Parco della Musica è nato ufficialmente il 109esimo Giro d’Italia. La Corsa Rosa andrà in scena dall’8 al 31 maggio. Svelato anche il percorso del Giro Women, al via il 30 maggio.

Sul palco, accolti da Pierluigi Pardo, hanno sfilato i campioni Simon Yates ed Elisa Longo Borghini, insieme alla leggenda Vincenzo Nibali. Presenti i vertici di Rcs e una delegazione del governo bulgaro.

Si parte dall’Est: la Bulgaria

Sarà una Grande Partenza inedita. Le prime tre tappe si correranno in Bulgaria. Si inizia sul Mar Nero, da Nessebar a Burgas. Poi spazio alle insidie con l’arrivo a Veliko Tarnovo e la chiusura a Sofia. Un antipasto esotico prima del rientro in Italia.

Subito salite vere: Blockhaus e Appennini

Niente attese. La prima settimana mette subito alla prova le gambe. Si risale la penisola affrontando il terribile Blockhaus dal versante di Roccamorice. Non c’è tregua: il menu prevede anche i ‘muri’ marchigiani a Fermo e il ritorno a Corno alle Scale. Lassù il Giro mancava dal 2004, anno del trionfo di Gilberto Simoni.

La crono in Toscana e le Alpi

Dopo il riposo, la seconda settimana si apre in Versilia. Lunedì 18 maggio andrà in scena la cronometro individuale di 40,2 km. Sarà una tappa tutta toscana, da Viareggio a Massa, dedicata alla memoria di Gino Bartali. Il giorno dopo per gran parte in Toscana la Porcari – Chiavari.

Poi si punta al cielo. In Valle d’Aosta torna l’arrivo a Pila dopo trent’anni: una tappa durissima con 4400 metri di dislivello.

Il gran finale: Dolomiti e Roma

La terza settimana è un incubo altimetrico. Si parte con una tappa ‘sprint’ in Svizzera. Poi il tappone dolomitico: si scalano Duran, Staulanza, Falzarego e il Passo Giau, che sarà la Cima Coppi.

La classifica si deciderà in Friuli, con la doppia scalata a Piancavallo, in una frazione che omaggerà i luoghi del terremoto del 1976.

La passerella finale sarà a Roma. Per l’ottava volta, i Fori Imperiali incoroneranno la Maglia Rosa.

I numeri della sfida

Sarà un Giro per scalatori puri. Il percorso misura 3.459 chilometri totali. Il dato più spaventoso è il dislivello complessivo: ben 50.000 metri. Una sfida estrema che promette spettacolo.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.5 ° C
11.6 °
8.5 °
71 %
2.1kmh
75 %
Mar
10 °
Mer
13 °
Gio
12 °
Ven
12 °
Sab
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1483)ultimora (1385)demografica (51)sport (47)attualità (33)Regione Toscana (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati