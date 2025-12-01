Dalla Bulgaria alle Dolomiti: nasce il 109esimo Giro d’Italia. C’è la ‘tappa Bartali’ in Toscana

Getting your Trinity Audio player ready...

ROMA – Il velo è caduto. Nella cornice dell’Auditorium Parco della Musica è nato ufficialmente il 109esimo Giro d’Italia. La Corsa Rosa andrà in scena dall’8 al 31 maggio. Svelato anche il percorso del Giro Women, al via il 30 maggio.

Sul palco, accolti da Pierluigi Pardo, hanno sfilato i campioni Simon Yates ed Elisa Longo Borghini, insieme alla leggenda Vincenzo Nibali. Presenti i vertici di Rcs e una delegazione del governo bulgaro.

Si parte dall’Est: la Bulgaria

Sarà una Grande Partenza inedita. Le prime tre tappe si correranno in Bulgaria. Si inizia sul Mar Nero, da Nessebar a Burgas. Poi spazio alle insidie con l’arrivo a Veliko Tarnovo e la chiusura a Sofia. Un antipasto esotico prima del rientro in Italia.

Subito salite vere: Blockhaus e Appennini

Niente attese. La prima settimana mette subito alla prova le gambe. Si risale la penisola affrontando il terribile Blockhaus dal versante di Roccamorice. Non c’è tregua: il menu prevede anche i ‘muri’ marchigiani a Fermo e il ritorno a Corno alle Scale. Lassù il Giro mancava dal 2004, anno del trionfo di Gilberto Simoni.

La crono in Toscana e le Alpi

Dopo il riposo, la seconda settimana si apre in Versilia. Lunedì 18 maggio andrà in scena la cronometro individuale di 40,2 km. Sarà una tappa tutta toscana, da Viareggio a Massa, dedicata alla memoria di Gino Bartali. Il giorno dopo per gran parte in Toscana la Porcari – Chiavari.

Poi si punta al cielo. In Valle d’Aosta torna l’arrivo a Pila dopo trent’anni: una tappa durissima con 4400 metri di dislivello.

Il gran finale: Dolomiti e Roma

La terza settimana è un incubo altimetrico. Si parte con una tappa ‘sprint’ in Svizzera. Poi il tappone dolomitico: si scalano Duran, Staulanza, Falzarego e il Passo Giau, che sarà la Cima Coppi.

La classifica si deciderà in Friuli, con la doppia scalata a Piancavallo, in una frazione che omaggerà i luoghi del terremoto del 1976.

La passerella finale sarà a Roma. Per l’ottava volta, i Fori Imperiali incoroneranno la Maglia Rosa.

I numeri della sfida

Sarà un Giro per scalatori puri. Il percorso misura 3.459 chilometri totali. Il dato più spaventoso è il dislivello complessivo: ben 50.000 metri. Una sfida estrema che promette spettacolo.