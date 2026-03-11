13.9 C
Tirreno-Adriatico, Van der Poel vince a San Gimignano

L’olandese conquista la seconda tappa. Del Toro chiude secondo davanti a Pellizzari e conquista la maglia di leader

Sport
REDAZIONE
van der poel tirreno adriatica 2tappa
Crediti: tirrenoadriatico.it
Meno di 1 ' di lettura

Successo di Mathieu van der Poel nella seconda tappa della Tirreno-Adriatico, i 200 chilometri da Camaiore a San Gimignano, disputati interamente in Toscana.

L’olandese ha preceduto sul traguardo il messicano Isaac Del Toro e l’italiano Giulio Pellizzari al termine di una spettacolare volata a tre nel cuore del centro storico della città senese.

La corsa si è accesa negli ultimi chilometri, con il francese Julien Alaphilippe a fare da detonatore sullo sterrato di circa cinque chilometri che ha preceduto l’arrivo sul pavé bagnato.

La sua accelerazione ha provocato la selezione decisiva, alla quale ha risposto prontamente il campione olandese con un attacco secco. Del Toro e Pellizzari sono però riusciti a rientrare prima dell’ingresso nelle strade medievali di San Gimignano, rendendo inevitabile la volata.

Nel rush finale Van der Poel ha resistito alla rimonta dei due giovani avversari, tagliando il traguardo con un margine minimo — mezza bicicletta sul messicano. Un risultato che ridisegna anche la classifica generale.

Del Toro si appropria della maglia azzurra di leader, scalzando Filippo Ganna, che nella giornata inaugurale aveva dominato la cronometro di 11,5 chilometri a Lido di Camaiore conquistando la prima maglia azzurra della Tirreno-Adriatico con il tempo di 12’08”.

© Riproduzione riservata

